Золото обогнало биткойн по волатильности за последние 30 сессий

Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Волатильность цен на золото в последние 30 сессий превысило волатильность биткойна, что является необычной ситуацией, поскольку драгметалл традиционно отличается большей стабильностью, пишет Bloomberg.

Такая ситуация фиксировалась лишь дважды за всю 17-летнюю историю существования биткойна, в том числе в мае прошлого года, в разгар рыночной паники, вызванной объявленными президентом США Дональдом Трампом импортными пошлинами.

В пятницу золото подешевело на 9%, максимальными темпами за 10 лет. При этом до начала падения в пятницу драгметалл зафиксировал исторический максимум на уровне $5594,82 за унцию. В понедельник золото падало почти на 10%, после чего восстановилось и к 15:47 по московскому времени дорожает на 1,7%, до $4825 за унцию.

Курс биткойна в понедельник поднимается на 2%, до $77,9 тыс.

За последние 12 месяцев золото выросло в цене на 66%, тогда как биткойн потерял 21% стоимости.

Несмотря на повышенную волатильность последних сессий, аналитики JPMorgan подтвердили свой прогноз, согласно которому к концу года золото подорожает до $6,3 тыс. за унцию.

