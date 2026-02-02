SpaceX близится к слиянию с xAI

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Американская SpaceX Илона Маска находится на продвинутой стадии переговоров о слиянии с его ИИ-стартапом xAI, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, компании проинформировали об этих планах некоторых своих инвесторов.

Сделка может быть объявлена уже на этой неделе, говорит ряд источников.

Ранее Bloomberg сообщало, что SpaceX изучала возможность объединения с Tesla.

SpaceX в первой половине июня может провести IPO на рекордные $50 млрд с общей оценкой в $1,5 трлн, писала в конце января газета Financial Times со ссылкой на источники.

The Wall Street Journal в январе отмечала, что Маск, по словам источников, одержим идеей первым развернуть дата-центры в космосе и рассчитывает, что листинг SpaceX поможет xAI догнать конкурентов.