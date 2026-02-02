Поиск

Brent подешевела почти на 5% до $65,95 за баррель

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Падение цен на нефть ускорилось.

К 14:15 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $3,37 (4,86%) до $65,95 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $3,38 (5,18%), до $61,83 за баррель.

Ранее в ходе сессии цена Brent опускалась до $65,45 за баррель, WTI - до $61,39.

Давление на цены оказывает общий спад на сырьевых рынках, который эксперты связывают, в частности, с укреплением доллара США, а также сигналы ослабления напряженности в отношениях США и Ирана.

"Тегеран серьезно относится к переговорам по спорным с США вопросам", - заявил в выходные американский президент Дональд Трамп. Это снижает опасения инвесторов, связанные с возможностью нанесения Вашингтоном удара по Ирану, которым ранее угрожал Трамп.

Тегеран рассматривает возможности дипломатии для урегулирования напряженных отношений с США, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. Он добавил, что "Тегеран надеется на результаты в ближайшие дни". Накануне глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон способны провести переговоры и прийти к соглашению по иранской ядерной программе.

"Это способствует снижению премии за риск к ценам на нефть, хотя военное присутствие США в регионе продолжает увеличиваться, - говорится в обзоре аналитиков ANZ. - Напряженность, однако, остается высокой".

В январе Brent подорожала на 16%, WTI - на 13% на опасениях удара США по Ирану, в обоих случаях это максимальный месячный подъем с 2022 года.

Между тем, министры восьми стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, по итогам очередной ежемесячной встречи в минувшие выходные приняли решение сохранить паузу в наращивании добычи нефти в первом квартале, говорится в сообщении ОПЕК. Таким образом, квоты в марте будут определены на уровне тех, что действовали в декабре, как и было запланировано ранее.

