Цены на бензин на бирже снизились на 2% после снятия для нефтяников запрета на экспорт
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Стоимость бензинов на Петербургской бирже по европейскому индексу (используется при расчете топливного демпфера) снизилась более чем на 2% в понедельник - после того, как в выходные было объявлено о снятии запрета на экспорт для нефтяных компаний.

Как сообщалось, 31 января правительство РФ сообщило, что снимает эмбарго на экспорт бензина для нефтяников, чтобы избежать затоваривания мощностей. Для непроизводителей запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива продлен до конца июля.

Между тем на предыдущей неделе цены на бензины на бирже активно росли как раз на слухах о снятии эмбарго на экспорт - за пять минувших торговых дней стоимость Аи-95 поднялась на 5,2%, на Аи-92 - на 6,9%.

Собеседники "Интерфакса" на топливном рынке отмечают, что для формирования чёткой тенденции к снижению биржевых цен необходимо, чтобы они опускались несколько дней подряд. Но в целом, как считают собеседники агентства, товара на внутреннем рынке достаточно, а снятие запрета уже достаточно отразилось в росте биржевых цен на прошедшей неделе. Именно фактор насыщения внутреннего рынка стал основным при принятии нынешнего решения. Кроме того, отсутствуют сообщения об атаках беспилотников на НПЗ и внеочередных ремонтах заводов.

При этом спрос на топливо в январе-феврале традиционно низок. Так, согласно данным Петербургской биржи, продажи бензинов на площадке в январе 2026 года снизились по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года на 18%, дизтоплива - на 5%.

