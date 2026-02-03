Рубль на "Мосбирже" дешевеет к юаню вслед за снижением цен на нефть

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - На открытии торгов вторника на "Московской бирже" рубль дешевеет к юаню на фоне сильного падения цен на нефть. За торги понедельника эталонные сорта нефти подешевели почти на 5%, снижение котировок продолжается.

За первую минуту торгов юань подорожал на 3,95 копейки, до 11,0355 рубля. При этом юань оказался на 1,83 копейки дешевле уровня действующего официального курса.

Участники рынка продолжают отслеживать новости на тему урегулирования конфликта вокруг Украины. Президент США Дональд Трамп считает, что урегулирование конфликта идет хорошо, и в скором времени можно ждать положительных новостей.

"Я думаю, что дела с Украиной и Россией идут очень хорошо. Впервые я об этом говорю. Я думаю, что мы можем ждать хороших новостей", - заявил он журналистам в Белом доме, но добавил, что урегулирование украинского конфликта - сложное.

Цены на нефть продолжают снижаться во вторник после самого сильного падения за шесть месяцев накануне. Обе марки в понедельник показали максимальный спад за полгода на фоне общего обвала рынков, нефть Brent подешевела на 4,36%, WTI - на 4,71%.

К 10:07 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,39% до $66,04 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на 0,32%, до $61,94 за баррель.

Во вторник нисходящий тренд поддерживает смягчение геополитической напряженности.

США и Иран заявили, что возобновят переговоры в пятницу, надеясь оживить дипломатические усилия вокруг ядерной программы Тегерана и снизить риск более масштабного регионального конфликта, пишет Trading Economics.

Эти новости ослабили опасения возможных перебоев в поставках нефти с Ближнего Востока.