Новак отметил сокращение грузооборота транспорта в РФ в 2025 году примерно на 1%

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Общий грузооборот транспорта в РФ по итогам 2025 года сократился примерно на 1%, сообщил вице-премьер Александр Новак.

Погрузка грузов на сети ОАО "РЖД" снизилась на 5,6%, отметил он.

Грузооборот на железных дорогах в прошлом году снизился на 1,8%, до 2 трлн 478,3 млрд тарифных тонно-километров, сообщали ранее РЖД. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии уменьшился на 1,2%, до 3 трлн 75,1 млрд т-км.

Александр Новак РЖД
