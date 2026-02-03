Поиск

Темпы роста средств физлиц в банках в декабре ускорились до 5,6%, юрлиц – замедлились до 0,7%

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Средства физлиц в российских банках в декабре 2025 года выросли на существенные 5,6% (+3,6 трлн рублей) после неизменной динамики в ноябре за счет традиционного авансирования январских социальных платежей и выплаты годовых бонусов. Об этом говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

Темп роста средств юрлиц в декабре замедлился до 0,7% (+0,4 трлн рублей) с 2,6% в ноябре. У компаний увеличились только средства в рублях (что в том числе связано с оплатой по госконтрактам), средства в валюте немного сократились.

Средства населения за 2025 год увеличились на 16,2% (+9,5 трлн рублей) до 67,0 трлн рублей. ЦБ отмечает, что это достаточно сильный рост, хотя и ниже рекордных 27,7% (+12,5 трлн рублей) в 2024 году из-за высоких ставок по вкладам.

Средства компаний в 2025 году выросли на умеренные 7,7% до 63 трлн рублей, что несколько ниже темпов роста за 2024 год (12,9%). Это можно частично объяснить уменьшением экспортных доходов, подчеркивает ЦБ.

В декабре средства на счетах эскроу сократились (-128 млрд рублей, -1,8%) из-за большого объема раскрытия (1,0 трлн рублей после 0,3 трлн рублей в ноябре). За весь 2025 год рост средств на счетах эскроу составил 17% (+1 трлн рублей) после 9,7% (+0,5 трлн рублей) в 2024 году, что связано с замедлением ввода жилья в эксплуатацию.

Госсредства в декабре уменьшились на значительные 2,8 трлн рублей (-21,4%) из-за характерных для конца года высоких бюджетных расходов (в декабре 2024 года сокращение было сопоставимым: -2,7 трлн рублей, -19,4%). Снизились средства как Федерального казначейства (-1,8 трлн рублей, -16,4%), так и региональных бюджетов (-0,9 трлн рублей, -55,4%).

Объем средств в банках, привлеченных от ЦБ, в декабре вырос на 2,6 трлн рублей (+68,6%), преимущественно за счет операций репо (+2,2 трлн рублей). Кредиты под залог нерыночных активов увеличились на 0,3 трлн рублей.

В целом за 2025 год объем госсредств сократился на 1,1 трлн рублей (9,6%) - до 10,1 трлн рублей. Привлечения от Банка России выросли на 1,5 трлн рублей (28,5%) до 6,3 трлн рублей – за счет сделок репо (+3,7 трлн рублей). Кредиты под залог нерыночных активов в 2025 году снизились на 2,2 трлн рублей, так как банки после перехода на национальный норматив краткосрочной ликвидности меньше в них нуждаются.

