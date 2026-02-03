Поиск

Рост инвестиций в основной капитал в России в 2025 году оценен как нулевой

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Динамика инвестиций в основной капитал в России по итогам 2025 года была нулевая, может немного положительная, заявил вице-премьер Александр Новак, выступая в Совете Федерации.

"Рост инвестиций за 9 месяцев 2025 года составил 0,5%. По году (2025 году - ИФ), скорее всего, будет ноль или чуть выше нуля в реальном выражении", - сказал он.

"Ключевая задача - восстановление инвестиционной активности, которая существенно снизилась в период охлаждения экономики, - подчеркнул Новак. - Конечно, этого (текущих темпов - ИФ) недостаточно. Важно здесь нам принять новые дополнительные меры по восстановлению инвестиционной активности".

Минэкономразвития прогнозирует снижение инвестиций в основной капитал в России в 2026 году на 0,5%.

Минэкономразвития Александр Новак
