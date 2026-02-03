Необеспеченное потребкредитование в 2025 году сократилось на 4,6%, автокредитование – выросло на 17,5%

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Необеспеченное потребительское кредитование в декабре, по предварительным данным, сжалось на 0,7% после снижения на 0,3% в ноябре. Об этом говорится в материале ЦБ РФ "О развитии банковского сектора".

В целом за 2025 год портфель необеспеченных потребкредитов уменьшился на 4,6% после роста на 11,3% в 2024 году. Основными причинами стали высокие ставки и ужесточение банками стандартов выдач, в том числе из-за мер ЦБ, сказано в докладе.

Сокращение наблюдалось в сегменте кредитов наличными. При этом задолженность по кредитным картам увеличилась, и на 1 января 2026 года на нее приходилось 41,4% портфеля необеспеченных потребкредитов, что на 7,8 процентного пункта выше показателя на 1 января 2025 года. Значительная часть прироста пришлась на долг в льготном беспроцентном периоде, который некоторые заемщики используют для оплаты текущих расходов, а свободные средства инвестируют или хранят на вкладах.

Портфель автокредитов в декабре увеличился на более умеренные 1,1% после 1,8% в ноябре. В целом в прошлом году рынок автокредитования значительно охладился, отмечает ЦБ. Прирост в 2025 году составил 17,5% после 51,7% в перегретом 2024 году, в том числе из-за высоких цен на автомобили.