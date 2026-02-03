Поиск

Новак сообщил, что ОПЕК+ ждут постепенного роста мирового спроса на нефть с марта

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - ОПЕК+ ожидает постепенное увеличение мирового спроса на нефть с марта, пока же на глобальном рынке сохраняется баланс, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Сейчас мы наблюдаем баланс спроса и предложения (на мировом нефтяном рынке - ИФ), цены стабильны. Мы ожидаем вообще рост спроса, на последнем заседании (ОПЕК+ в воскресенье - ИФ) это обсуждали", - сказал Новак.

Он отметил, что ожидаемый рост спроса связан с сезонными факторами, по мере активизации авто- и авиаперевозок динамика будет увеличиваться.

"Начиная с марта-апреля, где-то постепенно растет спрос. Это будет дополнительный фактор, чтобы обеспечивать баланс", - добавил вице-премьер.

Восемь стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, 1 февраля решили сохранить паузу в наращивании добычи нефти в первом квартале.

Таким образом, квоты в марте будут определены на уровне тех, что действовали в декабре, как и было запланировано ранее. При этом для ряда стран по-прежнему действуют компенсационные графики. Наиболее значительные компенсации, то есть дополнительное сокращение добычи к уровню квоты, должен осуществить Казахстан.

По актуальной оценке аналитиков ОПЕК, рост мирового спроса на нефть в 2026 году составит 1,38 млн б/с, до 106,52 млн б/с. Во втором квартале они ожидают спрос на уровне 105,57 млн б/с (на 20 тыс. б/с больше, чем в первом), в третьем - на уровне 107,05 млн б/с.

