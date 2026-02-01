Комитет ОПЕК+ отметил общее исполнение сделки в ноябре-декабре

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) рассмотрели данные о добыче нефти за ноябрь и декабрь, отметив общее исполнение странами альянса достигнутых договоренностей, говорится в сообщении ОПЕК.

Участники совещания в очередной раз подчеркнули важность достижения полного исполнения квот на добычу, а также погашения компенсаций. Обновленные графики со стороны нарушителей были рассмотрены в ходе прошедшей встречи.

Мониторинговый комитет отметил, что продолжит следить за корректировками добычи как всех стран ОПЕК+, так и восьми стран-добровольцев, оставляя за собой право созывать дополнительные заседания или требовать проведения министерской встречи стран ОПЕК+.

Следующее заседание JMMC состоится 5 апреля.

Как сообщалось, по данным ОПЕК, страны ОПЕК+ в ноябре добывали на уровне 37,625 млн баррелей нефти в сутки (б/с), что на 505 тыс. б/с меньше установленного плана. В декабре добыча составила 37,44 млн б/с, что на 780 тыс. б/с ниже установленного уровня.