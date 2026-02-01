Поиск

Комитет ОПЕК+ отметил общее исполнение сделки в ноябре-декабре

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) рассмотрели данные о добыче нефти за ноябрь и декабрь, отметив общее исполнение странами альянса достигнутых договоренностей, говорится в сообщении ОПЕК.

Участники совещания в очередной раз подчеркнули важность достижения полного исполнения квот на добычу, а также погашения компенсаций. Обновленные графики со стороны нарушителей были рассмотрены в ходе прошедшей встречи.

Мониторинговый комитет отметил, что продолжит следить за корректировками добычи как всех стран ОПЕК+, так и восьми стран-добровольцев, оставляя за собой право созывать дополнительные заседания или требовать проведения министерской встречи стран ОПЕК+.

Следующее заседание JMMC состоится 5 апреля.

Как сообщалось, по данным ОПЕК, страны ОПЕК+ в ноябре добывали на уровне 37,625 млн баррелей нефти в сутки (б/с), что на 505 тыс. б/с меньше установленного плана. В декабре добыча составила 37,44 млн б/с, что на 780 тыс. б/с ниже установленного уровня.

нефть ОПЕК+ JMMC ОПЕК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Страны ОПЕК+ договорились сохранить объемы добычи на март на уровне декабря

 Страны ОПЕК+ договорились сохранить объемы добычи на март на уровне декабря

Правительство РФ снимает запрет на экспорт бензина для нефтяников

В ЕС предложили вместо "потолка цен" на нефть РФ запретить ее перевозку морем

 В ЕС предложили вместо "потолка цен" на нефть РФ запретить ее перевозку морем

Рубль в пятницу заметно опустился в паре с юанем

ЦБ РФ повышает с 40% до 100% надбавку к коэффициенту риска на прирост долга крупных компаний

 ЦБ РФ повышает с 40% до 100% надбавку к коэффициенту риска на прирост долга крупных компаний

Цены на какао-бобы опустились ниже $4000 за тонну впервые с 2023 года

 Цены на какао-бобы опустились ниже $4000 за тонну впервые с 2023 года

Россия и Индия в рамках проекта BrahMos ведут работы по гиперзвуковым технологиям

Российский бизнес RBI в 2025 году получил убыток из-за списаний
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8285 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 65 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });