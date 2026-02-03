Цена Brent стабилизировалась у $66,3 за баррель

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти на нефть меняются слабо и разнонаправленно во вторник после резкого падения за предыдущую сессию.

К 14:10 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 3 цента, до $66,27 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 2 цента, до $62,16 за баррель.

Накануне обе марки подешевели более чем на 4%, рекордными темпами за полгода, на фоне снижения напряженности в отношениях между Ираном и США.

Иранская сторона серьезно относится к переговорам по спорным с США вопросам, заявил американский президент Дональд Трамп. "Надеюсь, что можно договориться о чем-то, что будет допустимым для нас", - добавил Трамп.

Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани сказал телеканалу Al Mayadee, что прямые переговоры Ирана и США по ядерному вопросу возможны, но перед этим стороны должны достигнуть взаимопонимания в рамках непрямых контактов.

"Им будут предшествовать непрямые переговоры. Если будет достигнуто понимание, и если оно сформируется быстро, ситуация может перейти к прямым переговорам", - отметил Шамхани.

"Волатильность цен на нефть, наблюдавшаяся в последние четыре недели, вызвана геополитическими рисками, связанными с экспансионистской политикой действующей администрации Соединенных Штатов", - отметил старший аналитик OANDA Келвин Вонг.