Brent подешевела до $66,3 за баррель

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются вечером в понедельник, но отступили от внутридневных минимумов.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:33 по Москве составляет $66,3 за баррель, что на $3,02 (4,36%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на март на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $2,97 (4,55%), до $62,24 за баррель.

Ранее в ходе сессии стоимость контрактов на Brent достигала $65,45 за баррель, WTI - $61,39 за баррель.

Давление на нефтяной рынок оказывают сигналы ослабления напряженности в американо-иранских отношениях, снизившие опасения инвесторов, связанные с перебоями в поставках нефти из Ирана в случае нанесения Вашингтоном удара по этой стране.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан отдал распоряжение приступить к переговорам с США по ядерной тематике, сообщило в понедельник агентство "Фарс" со ссылкой на источник.

Тегеран рассматривает возможности дипломатии для урегулирования напряженных отношений с США, заявил ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. Он добавил, что "Тегеран надеется на результаты в ближайшие дни". Накануне глава МИД Ирана Аббас Аракчи сказал, что Тегеран и Вашингтон способны прийти к соглашению по иранской ядерной программе.

"Тегеран серьезно относится к переговорам по спорным с США вопросам", - заявил в выходные американский президент Дональд Трамп.

Признаки возможной деэскалации в конфликте между Вашингтоном и Тегераном "способствуют уменьшению премии за риск к ценам на нефть", написали аналитики ANZ. При этом они отметили, что напряженность в регионе остается высокой, а военное присутствие в нем США продолжает увеличиваться.

Аналитик Tradu Никос Цабурас полагает, что снижение нефтяных цен может продолжиться, поскольку усилия по урегулированию конфликта возвращают внимание к неблагоприятным фундаментальным факторам. Эксперт обращает внимание на то, что рост предложения по-прежнему опережает увеличение спроса на нефть.

Между тем, министры восьми стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, по итогам очередной ежемесячной встречи в минувшие выходные приняли решение сохранить паузу в наращивании добычи нефти в первом квартале, говорится в сообщении ОПЕК. Таким образом, квоты в марте будут определены на уровне тех, что действовали в декабре, как и было запланировано ранее.

