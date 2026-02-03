Казахстан в январе удвоил поставки нефти в Германию

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В январе 2026 года Казахстан поставил в Германию через пункт "Адамова Заставуа" по нефтепроводу "Дружба" 310 тысяч тонн нефти, сообщили "Интерфаксу" в нацкомпании "КазТрансОйл" (КТО). В январе 2025 года этот показатель равнялся 127 тысяч тонн. Таким образом, в прошлом месяце объем транспортировки увеличился в 2,4 раза.

За весь 2025 год Казахстан поставил в Германию на НПЗ в Шведте 2,1 млн тонн нефти. В 2026 году ожидается увеличение поставок до 2,5 млн тонн.

Казахстан с 2023 года поставляет нефть в Германию по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" в направлении пункта сдачи нефти "Адамова застава".

ап