Казахстан в 2025 году поставил в Германию 2,1 млн тонн нефти

В 2026 году ожидается рост поставок до 2,5 млн тонн

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Объем транспортировки казахстанской нефти в Германию по системе нефтепровода "Дружба" в 2025 году составил 2,1 млн тонн, сообщила пресс-служба нацкомпании "Казмунайгаз".

"По итогам 2025 года наблюдается динамика роста поставок казахстанской нефти в Германию (НПЗ г. Шведт). Объем составил 2,1 млн тонн. В 2026 году ожидается увеличение объемов до 2,5 млн тонн нефти", - говорится в сообщении.

Изначально в нацкомпании "КазМунайГаз" (КМГ) заявляли, что в 2025 году Казахстан планирует отгрузить в Германию по нефтепроводу "Дружба" 1,5 млн тонн нефти. По итогам 2024 года в этом направлении был экспортирован такой же объем - 1,5 млн тонн. Позже из материалов КМГ стало известно, что в 2025 году планирует довести объем поставок нефти в Германию до 2 млн тонн. Вместе с тем, в октябре глава КМГ Асхат Хасенов заявил, что по итогам года планируется отгрузить в Германию 1,7 млн тонн нефти.

Ранее тогда еще министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщал, что при запросе со стороны Германии объемы поставок нефти могут быть увеличены до 2 млн тонн.

Казахстан осуществляет с 2023 года поставки нефти в Германию по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" в направлении пункта сдачи нефти "Адамова застава".

