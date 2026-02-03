"Аэрофлот" в 2025 году нарастил выручку по РСБУ на 6,7%
Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Скорректированная прибыль "Аэрофлота" по РСБУ в 2025 году составила 11,8 млрд руб., сообщила компания.
Как уточняется, показатель скорректирован на эффект страхового урегулирования и курсовой эффект. Скорректированная прибыль за 2024 год была на уровне 59 млрд руб. - она, помимо вышеназванных эффектов, скорректирована на резерв по сомнительным долгам и эффект изменения ставки налога на прибыль (в связи с чем сравнение с ней не приводится - ИФ).
Выручка "Аэрофлота" в прошлом году выросла на 6,7%, до 760,4 млрд руб. Динамика была поддержана ростом пассажирооборота компании на 6%, в том числе на международных линиях на 13,7%, а также рекордной занятостью кресел (достигла 89,3%), пояснили в компании.
Себестоимость продаж за год поднялась на 12,1%, до 749,1 млрд руб. Основными факторами роста расходов стали увеличение пассажирооборота, а также рост цен на закупаемые товары и услуги. Повлияло, в том числе увеличение расходов на техническое и наземное обслуживание, аэропортовые сборы и оплату труда.
Расходы на авиатопливо увеличились на 1%, что объясняется ростом производственной программы на фоне укрепления курса рубля к иностранным валютам. Стоимость керосина остается на высоких уровнях при сокращении выплат по демпферному механизму в связи со снижением экспортной цены топлива в рублевом эквиваленте, отметили в компании. Эффект снижения демпферных выплат на финансовый результат составил 21,6 млрд руб.
Эффект от страхового урегулирования по иностранным самолетам в свою очередь составил 74,6 млрд руб., а положительный курсовой эффект - 73,7 млрд руб. (на фоне укрепления рубля по сравнению с отрицательным эффектом в 41 млрд руб. годом ранее).
Ключевые показатели "Аэрофлота" по РСБУ за четвертый квартал и 12 месяцев 2025 года
|Млн руб.
|4К 2025
|4К 2024
|Изм.
|12М 2025
|12М 2024
|Изм
|Выручка
|191 829
|186 774
|2,7%
|760 401
|712 928
|6,7%
|Себестоимость продаж
|-201 664
|-180 215
|11,9%
|-749 148
|-668 068
|12,1%
|Валовая прибыль/убыток
|-9 834
|6 559
|-
|11 253
|44 861
|-74,9%
|Прибыль/убыток от продаж
|-18 798
|-359
|-
|-14 590
|23 689
|-
|Чистая прибыль/убыток
|-6 786
|-4 370
|-55,3%
|123 037
|21 959
|5,6х
|Скорректированная прибыль*
|-13 994
|7 642
|-
|11 847
|58 992
|-
*Показатели чистой прибыли за 2025 год скорректированы на эффект страхового урегулирования и курсовой эффект, показатели 2024 года также скорректированы на резерв по сомнительным долгам и эффект изменения ставки налога на прибыль. По сравнению с методикой корректировок за девять месяцев 2025 года компания не корректирует чистую прибыль на дивиденды дочерней авиакомпании и резерв по сомнительным долгам.
"Аэрофлот" как авиакомпания перевезла в 2025 году 29,5 млн пассажиров, что на 1,8% меньше, чем годом ранее: внутри страны трафик составил 19,7 млн (-7%), зарубежный - около 8,9 млн (+10,6%). Пассажирооборот увеличился на 6%, предельный - на 4,9%, а занятость кресел - на 0,9 п.п., до 89,3%. В декабре общий трафик авиакомпании снизился на 1,1%, до 2,1 млн пассажиров.
"Аэрофлот" - крупнейшая авиакомпания РФ, входит в одноименную группу, которая также объединяет "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.