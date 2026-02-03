Поиск

"Аэрофлот" в 2025 году нарастил выручку по РСБУ на 6,7%

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Скорректированная прибыль "Аэрофлота" по РСБУ в 2025 году составила 11,8 млрд руб., сообщила компания.

Как уточняется, показатель скорректирован на эффект страхового урегулирования и курсовой эффект. Скорректированная прибыль за 2024 год была на уровне 59 млрд руб. - она, помимо вышеназванных эффектов, скорректирована на резерв по сомнительным долгам и эффект изменения ставки налога на прибыль (в связи с чем сравнение с ней не приводится - ИФ).

Выручка "Аэрофлота" в прошлом году выросла на 6,7%, до 760,4 млрд руб. Динамика была поддержана ростом пассажирооборота компании на 6%, в том числе на международных линиях на 13,7%, а также рекордной занятостью кресел (достигла 89,3%), пояснили в компании.

Себестоимость продаж за год поднялась на 12,1%, до 749,1 млрд руб. Основными факторами роста расходов стали увеличение пассажирооборота, а также рост цен на закупаемые товары и услуги. Повлияло, в том числе увеличение расходов на техническое и наземное обслуживание, аэропортовые сборы и оплату труда.

Расходы на авиатопливо увеличились на 1%, что объясняется ростом производственной программы на фоне укрепления курса рубля к иностранным валютам. Стоимость керосина остается на высоких уровнях при сокращении выплат по демпферному механизму в связи со снижением экспортной цены топлива в рублевом эквиваленте, отметили в компании. Эффект снижения демпферных выплат на финансовый результат составил 21,6 млрд руб.

Эффект от страхового урегулирования по иностранным самолетам в свою очередь составил 74,6 млрд руб., а положительный курсовой эффект - 73,7 млрд руб. (на фоне укрепления рубля по сравнению с отрицательным эффектом в 41 млрд руб. годом ранее).

Ключевые показатели "Аэрофлота" по РСБУ за четвертый квартал и 12 месяцев 2025 года

Млн руб.4К 20254К 2024Изм.12М 202512М 2024Изм
Выручка191 829186 7742,7%760 401712 9286,7%
Себестоимость продаж-201 664-180 21511,9%-749 148-668 06812,1%
Валовая прибыль/убыток-9 8346 559-11 25344 861-74,9%
Прибыль/убыток от продаж-18 798-359--14 59023 689-
Чистая прибыль/убыток-6 786-4 370-55,3%123 03721 9595,6х
Скорректированная прибыль*-13 9947 642-11 84758 992-

*Показатели чистой прибыли за 2025 год скорректированы на эффект страхового урегулирования и курсовой эффект, показатели 2024 года также скорректированы на резерв по сомнительным долгам и эффект изменения ставки налога на прибыль. По сравнению с методикой корректировок за девять месяцев 2025 года компания не корректирует чистую прибыль на дивиденды дочерней авиакомпании и резерв по сомнительным долгам.

"Аэрофлот" как авиакомпания перевезла в 2025 году 29,5 млн пассажиров, что на 1,8% меньше, чем годом ранее: внутри страны трафик составил 19,7 млн (-7%), зарубежный - около 8,9 млн (+10,6%). Пассажирооборот увеличился на 6%, предельный - на 4,9%, а занятость кресел - на 0,9 п.п., до 89,3%. В декабре общий трафик авиакомпании снизился на 1,1%, до 2,1 млн пассажиров.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиакомпания РФ, входит в одноименную группу, которая также объединяет "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.

Аэрофлот
