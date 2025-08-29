Поиск

"Аэрофлот" в августе подписал договоры финансовой аренды восьми самолетов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Компании группы "Аэрофлот" в августе этого года подписали договоры финансовой аренды восьми воздушных судов, говорится в отчете группы по МСФО за II квартал.

С кем именно совершены сделки, не уточняется.

Кроме того, в событиях после отчетной даты "Аэрофлот" отразил сделку по приобретению 100% акций ЗАО "АэроМИЛ", которое находится на территории аэропорта Красноярска и работает в сфере общественного питания.

Новость дополняется

Аэрофлот
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Активы французской Air Liquide в РФ переданы во временное управление "М-Логистике"

Нефтяники получат демпфер по бензину за август, если отсечка будет повышена на 5 п.п.

Нефтяники получат демпфер по бензину за август, если отсечка будет повышена на 5 п.п.
Встреча Путина и Трампа на Аляске

Кремль считает нецелесообразным раскрывать детали переговоров РФ-США на Аляске

Песков заявил, что Путин не исключает возможности встречи с Зеленским

Песков заявил, что Путин не исключает возможности встречи с Зеленским

Источник сообщил о ходатайстве об отмене приватизации издательства "Музыка"

Температура в начале осени почти на всей территории России будет выше нормы

Температура в начале осени почти на всей территории России будет выше нормы
Военная операция на Украине

Военные РФ заявили об уничтожении за неделю самолета ВСУ и более 1,3 тыс. дронов

В РФ выявлен первый завозной случай лихорадки чикунгунья

В РФ выявлен первый завозной случай лихорадки чикунгунья

"Уралвагонзавод" заявил о перспективных разработках бронетехники

"Уралвагонзавод" заявил о перспективных разработках бронетехники

Число пострадавших при атаке БПЛА в Орловской области выросло до четырех человек

Хроники событий
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7049 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Бюджет РФБюджет РФ48 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });