"Аэрофлот" в августе подписал договоры финансовой аренды восьми самолетов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Компании группы "Аэрофлот" в августе этого года подписали договоры финансовой аренды восьми воздушных судов, говорится в отчете группы по МСФО за II квартал.

С кем именно совершены сделки, не уточняется.

Кроме того, в событиях после отчетной даты "Аэрофлот" отразил сделку по приобретению 100% акций ЗАО "АэроМИЛ", которое находится на территории аэропорта Красноярска и работает в сфере общественного питания.

