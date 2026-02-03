Суд удовлетворил иск об обращении связанных с бизнесменом Гайсиным юрлиц в доход РФ

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск прокуратуры Свердловской области об обращении в доход государства 100% долей в уставных капиталах организаций с активами на сумму свыше 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Эти организации - ООО "Корона Тэхет" и ООО "Индра-М" - владеют более чем 300 земельными участками.

Надзорное ведомство в ходе проверки законодательства о противодействии коррупции установило, что в 1996-2000 годах Малик Гайсин, являясь депутатом Госдумы РФ, "лично и через доверенных лиц незаконно участвовал в управлении хозяйствующими субъектами, пользовался финансовыми инструментами и скрыто ими владел, получая прибыль и развивая благодаря этому бизнес".

"Формирование активов обществ с ограниченной ответственностью "Корона Тэхет" и "Индра-М" происходило за счет имущества юридических лиц, ранее обращенных по искам Генеральной прокуратуры Российской Федерации в доход государства, в связи с получением их коррупционным путем", - говорится в сообщении.

Поэтому прокуратура области направила в суд исковое заявление об обращении в доход государства 100% в уставных капиталах ООО "Корона Тэхет" и "Индра-М". Суд, согласившись с доводами прокурора о том, что активы юридических лиц являются преобразованным коррупционным доходом, удовлетворил исковые требования.

Как сообщалось, в августе 2023 года Ленинский райсуд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Гайсину и подконтрольным ему лицам о взыскании в пользу государства акций "Уралбиофарма" и банка "Вятич". Генпрокуратура установила, что Гайсин во второй половине 1990-х годов в период осуществления полномочий депутата Госдумы в нарушение антикоррупционных запретов занимался предпринимательством и являлся монопольным владельцем "Уралбиофарма", увеличив долю участия до 99,995%.

Кроме того, в марте 2023 года Ленинский райсуд Екатеринбурга удовлетворил исковое заявление Генпрокуратуры об обращении доли ОАО "Уральский завод электрических соединителей "Исеть" в размере 55,32% в доход государства. Ответчиками выступали несколько компаний и Гайсин.

Согласно данным ЕГРЮЛ, Гайсину принадлежит 99,9% "Короны-Тэхет" и 88,9% "Индры-М".