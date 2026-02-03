Поиск

Новым CEO Disney станет Джош Д'Амаро

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров Walt Disney Co. проголосовал за назначение главным исполнительным директором компании Джоша Д'Амаро, возглавляющего в настоящее время подразделение парков развлечений.

Как говорится в пресс-релизе компании, 54-летний Д'Амаро займет пост CEO 18 марта, когда состоится ежегодное собрание акционеров Disney. Он также будет включен в состав совета директоров сразу после собрания.

Д'Амаро сменит 74-летнего Боба Айгера, который вернулся на пост CEO в конце 2022 года после двухлетнего перерыва. До этого он возглавлял компанию с 2005 по 2020 год. Айгер планировал вернуться в Disney лишь на два года, однако поиски его преемника затянулись.

Он останется членом совета директоров Disney до момента выхода на пенсию 31 декабря 2026 года.

Д'Амаро, работающий в Disney уже 28 лет, возглавляет крупнейшее подразделение компании, в которое входят парки развлечений, отели и круизные суда. В 2025 фингоду выручка этого подразделения составила $36 млрд.

Акции Disney прибавляют в цене 1,4% на предварительных торгах во вторник. За последний год их стоимость снизилась на 7,8%.

