Brent подорожала до $66,9 за баррель

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к восстановлению вечером во вторник после резкого падения накануне.

К 18:34 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,6 (на 0,9%), до $66,9 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,69 (на 1,16%), до $62,86 за баррель.

Участники рынка оценивают перспективы деэскалации в отношениях между США и Ираном, появление признаков которой привело к падению цен на нефть более чем на 4% в понедельник.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что поручил МИД страны вести переговоры с США. "Я поручил своему министру иностранных дел, при наличии соответствующих условий, свободных от угроз и необоснованных ожиданий, вести справедливые и равноправные переговоры, руководствуясь принципами достоинства, благоразумия и целесообразности", - написал он в соцсети X.

Иранская сторона серьезно относится к переговорам по спорным с США вопросам, заявил американский президент Дональд Трамп. "Надеюсь, что можно договориться о чем-то, что будет допустимым для нас", - добавил Трамп.

Ранее портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи в пятницу обсудят ядерную программу Тегерана на встрече в Стамбуле.

"Волатильность цен на нефть, наблюдавшаяся в последние четыре недели, вызвана геополитическими рисками, связанными с экспансионистской политикой действующей администрации Соединенных Штатов", - написал старший аналитик OANDA Келвин Вонг, отметив изменчивость риторики Вашингтона.

2 февраля Трамп сообщил о заключении торговой сделки с Индией, а также о намерении Дели отказаться от закупок российской нефти.

"Мы договорились о торговой сделке между США и Индией, в соответствии с которой США снизят пошлины с 25% до 18%. Индия со своей стороны будет двигаться к снижению пошлин и нетарифных барьеров в отношении США до нуля", - написал глава Белого дома в Truth Social. По словам Трампа, Моди пообещал, что откажется от российской нефти и будет закупать нефть у США и Венесуэлы.

