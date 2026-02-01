Поиск

Власти РФ закрывают возможность оформлять две льготные ипотеки на семью

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Власти РФ с 1 февраля запрещают оформлять две льготные ипотеки на одну семью, чтобы предотвратить злоупотребления и сделать программу более адресной.

Согласно изменениям в программу семейной ипотеки, супруги должны быть обязательными созаемщиками по кредиту (до 1 февраля семейные пары могли оформлять две ипотеки, если в сделке участвовал только один из супругов). Исключение составит случай, если супруг или супруга не является гражданином РФ.

Как уточняли в Минфине, у супругов при этом сохраняется возможность привлечь третьих лиц, если дохода не хватает для получения кредита по программе. "Данная мера призвана предотвратить злоупотребления, сделав систему поддержки граждан более справедливой. Это поможет поддержать те семьи, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий", - заявляли в министерстве.

С 1 января власти снизили на 0,5 процентного пункта размер субсидий банкам по семейной ипотеке. Кроме того, сейчас обсуждается возможность внесения других изменений в программу, в частности, внедрение дифференцированных ставок в зависимости от количества детей.

"Семейная ипотека" является самой массовой программой льготной ипотеки. Программа по ставке до 6% годовых доступна семьям с ребёнком до 7 лет, ребёнком-инвалидом, а также семьям с двумя несовершеннолетними детьми, покупающим жильё в городах с численностью населения до 50 тыс. человек, в регионах с низким объёмом строительства. В 2025 году меру поддержки распространили на покупку квартир на вторичном рынке в городах с дефицитом строительства многоквартирных домов.

