Сбербанк в 2025 году увеличил ипотечный портфель на 16,5%

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2025 году увеличил ипотечный портфель без учета секьюритизации на 16,5%, сократил портфель потребительских кредитов на 14,4%, говорится в пресс-релизе банка по итогам публикации отчетности по РСБУ.

В декабре ипотечный портфель банка увеличился на 3,9% (до 12,4 трлн рублей) в условиях повышенного спроса на льготную ипотеку по госпрограммам с учетом объявленных изменений в 2026 году. В декабре банк выдал 618 млрд рублей ипотечных кредитов.

Портфель потребительских кредитов снизился на 1% за месяц, до 3,3 трлн рублей, под влиянием высоких ставок и действующих регуляторных ограничений. В декабре выдачи составили 174 млрд рублей.

Портфель кредитных карт снизился на 1,8% за месяц, до 2,4 трлн рублей. С начала 2025 года рост портфеля составил 7%.

Портфель автокредитов вырос на 4,5% за месяц, или на 42,3% с начала года (без учета цессии), и составил 0,7 трлн рублей.