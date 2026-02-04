Индекс PMI сферы услуг РФ в январе вырос до 53,1 пункта

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в январе 2026 года составил 53,1 пункта, поднявшись с 52,3 пункта месяцем ранее, по данным S&P Global.

Деловая активность в секторе растет на протяжении последних четырех месяцев, при этом темпы январского роста стали самыми резкими за год. Расширение объемов выпуска респонденты связывали с улучшением клиентского спроса и устойчивым ростом новых заказов.

Сводный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, составил 52,1 пункта по сравнению с 50 пунктами в декабре.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на усиление деловой активности, ниже этого уровня - на ее ослабление.

Январские данные указали на рост новых заказов у поставщиков услуг самыми быстрыми темпами за 12 месяцев: компании связывали это с успешным проведением рекламных кампаний и повысившимся спросом со стороны клиентов.

Операционные расходы в секторе между тем увеличились самыми резкими темпами за два года с учетом недавнего повышения НДС. Темпы инфляции издержек оказались выше, чем в среднем по серии.

Возросшие издержки компании старались перекладывать на потребителей, повышая отпускные цены.

В январе респонденты возобновили свою активность по найму сотрудников.