Поиск

Индекс PMI сферы услуг РФ в январе вырос до 53,1 пункта

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в январе 2026 года составил 53,1 пункта, поднявшись с 52,3 пункта месяцем ранее, по данным S&P Global.

Деловая активность в секторе растет на протяжении последних четырех месяцев, при этом темпы январского роста стали самыми резкими за год. Расширение объемов выпуска респонденты связывали с улучшением клиентского спроса и устойчивым ростом новых заказов.

Сводный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, составил 52,1 пункта по сравнению с 50 пунктами в декабре.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на усиление деловой активности, ниже этого уровня - на ее ослабление.

Январские данные указали на рост новых заказов у поставщиков услуг самыми быстрыми темпами за 12 месяцев: компании связывали это с успешным проведением рекламных кампаний и повысившимся спросом со стороны клиентов.

Операционные расходы в секторе между тем увеличились самыми резкими темпами за два года с учетом недавнего повышения НДС. Темпы инфляции издержек оказались выше, чем в среднем по серии.

Возросшие издержки компании старались перекладывать на потребителей, повышая отпускные цены.

В январе респонденты возобновили свою активность по найму сотрудников.

S&P Global
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВТБ сообщил о выдаче банками рекордного для января объема ипотечных кредитов

 ВТБ сообщил о выдаче банками рекордного для января объема ипотечных кредитов

Продажи легковых Lada в России в январе упали на 28,7%

Президент РФ ожидает, что влияние повышения НДС на рост цен будет краткосрочным

 Президент РФ ожидает, что влияние повышения НДС на рост цен будет краткосрочным

Вторичные эффекты от январской инфляции потребуют от Банка России осторожности со ставкой

Банк России отметил рост экономической активности в IV квартале

Waymo привлекла $16 млрд при оценке на уровне $126 млрд

 Waymo привлекла $16 млрд при оценке на уровне $126 млрд
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8314 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 259 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 240 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });