Индекс PMI сферы услуг РФ в декабре слегка подрос - до 52,3 пункта

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в декабре 2025 года составил 52,3 пункта, чуть поднявшись с 52,2 пункта месяцем ранее, по данным S&P Global.

Декабрьские темпы роста активности в секторе оказались самыми быстрыми с января. Респонденты отмечали рост новых заказов и улучшение клиентского спроса.

Сводный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, составил 50 пунктов по сравнению с 50,1 пункта в ноябре.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на усиление деловой активности, ниже этого уровня - на ее ослабление.

Увеличению выпуска в секторе способствовал резкий рост новых заказов в декабре. Темпы роста новых заказов оказались самыми быстрыми с мая 2025 года. Однако, несмотря на это, компании сокращали численность своих сотрудников после пятимесячного периода найма работников. Темпы сокращения рабочих мест стали самыми резкими почти за три года.

С учетом роста числа новых заказов значительно увеличились объемы незавершенных работ, темпы их роста были самыми быстрыми за год.

Операционные расходы поставщиков услуг увеличивались в декабре, но замедлившимися темпами. Некоторые компании отмечали возросшие транспортные издержки и рост цен поставщиков, другие же указывали на урезание фонда заработных плат в связи с сокращением занятости и снижением цен на некоторые материалы. Темпы инфляции издержек стали самыми низкими с мая 2009 года.

Компании продолжали перекладывать возросшие затраты на клиентов. Темпы роста отпускных цен в целом были устойчивыми, но оказались самыми медленными с прошлого июня.

Деловая уверенность компаний в перспективах сектора несколько снизилась. Респонденты сохраняли надежду на улучшение спроса, но степень оптимизма стала второй по счету самой низкой с января 2023 года (после октября 2025 года).