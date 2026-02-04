Поиск

Рубль на "Мосбирже" слегка дешевеет к юаню в ожидании переговоров в Абу-Даби

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" юань дорожает к рублю в ожидании новостей о трехсторонних переговорах США-РФ-Украина. Переговоры изначально планировались на 1 февраля в Абу-Даби, но потом их перенесли на 4-5 февраля.

За первую минуту торгов юань подорожал на 3 копейки, до 11,1225 рубля. При этом юань оказался на 5,87 копейки выше уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары юань/рубль может перейти к проторговке диапазона 10,8-11,2 рубля за юань в ожидании геополитических новостей, прокомментировал начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

Торговые обороты по большинству ключевых валютных инструментов на Московской бирже снизились, отражая снижение как предложения валют, так и спекулятивной активности, естественной ввиду растущей неуверенности участников рынка в итогах стартующего раунда переговоров по Украине, отмечает эксперт.

"Курс юаня в среду может перейти к проторговке диапазона 10,8-11,2 руб. за юань - валютный рынок продолжит находиться в ожидании геополитических новостей, способных определить дальнейшее движение", - указывает Локтюхов.

Трехсторонняя рабочая группа Россия-США-Украина по вопросам безопасности, как ожидается, проведет в среду заседание в Абу-Даби, консультации могут продолжиться и в четверг.

Состав российской делегации останется тем же, что и на предыдущей встрече, возглавлять ее будет начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС Игорь Костюков, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует принять участие в очередном раунде консультаций в Абу-Даби, сообщил 2 февраля журналист Axios Барак Равид.

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби состоялись 23-24 января. Axios со ссылкой на американские источники сообщал, что они прошли хорошо, стороны обсудили все спорные вопросы. По информации источника, делегации обсудили тему Донбасса, ЗАЭС, а также меры по деэскалации, которые потребуются после завершения конфликта.

Возможное проявление вторичных эффектов от январского ускорения роста цен, вызванного повышением НДС и других налогов и сборов, требует поддержания жестких денежно-кредитных условий, осторожных решений по ключевой ставке, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

Аналитики ЦБ отмечают, что повышение НДС до 22% в отличие от прошлого случая роста этого налога сказалось на ценах преимущественно с начала этого года, а не с конца предыдущего года. В декабре 2025 года производители и компании из сферы торговли, напротив, придерживали цены, чтобы уменьшить складские запасы. Тем самым они не переносили заранее НДС в цены, как это было в 2019 году, подчеркивают эксперты.

Рост цен с 1 по 26 января составил 1,91%, что значительно выше темпов инфляции в начале 2019 года (тогда за 26 дней января рост цен составил 1,0%). При этом аналитики считают, что в целом эффект от прямого переноса повышения НДС в цены в 2026 году может быть сопоставим с величиной 2019 года.

По их мнению, инфляции в рамках текущего прогноза ЦБ в 4-5% по итогам 2026 года соответствует устойчивый рост цен в остаток года ниже 4%. "Этому будет способствовать и дезинфляционное влияние нормализации бюджетной политики, в том числе за счет повышения налогов, на совокупный спрос. Подобная картина наблюдалась и в 2019 году, когда происходило предыдущее повышение НДС", - подчеркивают эксперты.

Дальнейшее снижение инфляции к 4% и ее стабилизация на целевом уровне требуют сохранения жесткой денежно-кредитной политики.

Ускорение роста цен в России в январе ожидаемо, оно связано с повышением НДС, в целом влияние этого фактора будет краткосрочным, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Инфляция в России по итогам 2025 года замедлилась до 5,6%.

"На 26 января она составила 6,4% в годовом выражении. Это тоже ожидаемо, в том числе связано с перенастройкой налоговой системы, в частности с повышением НДС. По оценкам и правительства, и Центрального банка, то есть, уважаемые коллеги, по вашим оценкам, влияние этих изменений на цены будет краткосрочным", - отметил глава государства.

"Во всяком случае, у нас такая практика была раньше - мы это видели при прежнем повышении, так оно происходило. Повторяю, практика есть и, полагаю, есть все основания полагать, что так будет и сейчас. Посмотрим, конечно, но действительно ожидания такие, что этот период будет краткосрочным и к концу года инфляция должна вновь снизиться примерно до 5%", - подчеркнул Путин.

Цены на нефть повышаются утром в среду после значительного подъема накануне (1,6% и 1,7% по эталонным сортам Brent и WTI соответственно).

Инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, опасаясь нового витка эскалации напряженности в отношениях между США и Ираном и ждут американо-иранских переговоров, которые должны пройти в ближайшую пятницу.

К 10:06 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,62% до $67,75 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на 0,84%, до $63,74 за баррель.

Данные Американского института нефти показали, что резервы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 11,1 млн баррелей - максимально с июня прошлого года. Эксперты, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали увеличения запасов на 700 тысяч баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Минэнерго США раскроет свои данные позднее в среду.

Абу-Даби США Мосбиржа РТС Украина Brent WTI
ВТБ сообщил о выдаче банками рекордного для января объема ипотечных кредитов

Продажи легковых Lada в России в январе упали на 28,7%

Президент РФ ожидает, что влияние повышения НДС на рост цен будет краткосрочным

Вторичные эффекты от январской инфляции потребуют от Банка России осторожности со ставкой

Банк России отметил рост экономической активности в IV квартале
