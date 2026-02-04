Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5%

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже в среду продолжил подъем в ожидании новостей с перенесенных с 1 февраля на 4-5 февраля трехсторонних переговоров США-РФ-Украина по украинскому урегулированию в Абу-Даби; фактором поддержки выступают дорожающие нефть (фьючерс на Brent поднялся к $68 за баррель) и металлы. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,5%, причем первый превысил рубеж 2800 пунктов - уровень прошлой пятницы.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2801,07 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1146,27 пункта (+0,5%); лидируют в росте акции ПАО "Южуралзолото" (+7,1%), "Полюса" (+1,4%), ВТБ (+1,2%), "ММК" (+1,2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 февраля, составляет 76,9817 руб. (-4,06 копейки).

Подорожали также акции "Аэрофлота" (+1%), "АЛРОСА" (+0,9%), "Группы компаний ПИК" (+0,9%), "ВК" (+0,9%), "Роснефти" (+0,8%), "Хэдхантера" (+0,8%), "Татнефти" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Т-Технологии" (+0,6%), "НЛМК" (+0,5%), Сбербанка (+0,5% и +0,5% "префы"), "Норникеля" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "МТС" (+0,4%), "ФосАгро" (+0,4%), "Русала" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "Северстали" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,3% "префы"), "Газпрома" (+0,1%).

Подешевели акции АФК "Система" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%).

Трехсторонняя рабочая группа РФ-США-Украина по вопросам безопасности, как ожидается, проведет в среду заседание в Абу-Даби, консультации могут продолжиться и в четверг. Состав российской делегации останется тем же, что и на предыдущей встрече, возглавлять ее будет начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Также игроки оценивают шансы на дальнейшее монетарное смягчение ДКП Банком России в преддверии очередного отчета Росстата по инфляции (выйдет в среду в 19:00 по Москве).

Возможное проявление вторичных эффектов от январского ускорения роста цен в России, вызванного повышением НДС и других налогов и сборов, требует поддержания жестких денежно-кредитных условий (ДКУ), осторожных решений по ключевой ставке, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

"Концентрированное действие временных проинфляционных факторов в начале года может поддерживать инфляционные ожидания, которые остаются высокими уже не один год, более продолжительное время. Такие риски требуют поддержания жестких ДКУ и осторожных решений по ключевой ставке", - пишут аналитики ЦБ в обзоре.

Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам во вторник сообщил, что рост ВВП РФ в 2025 году составил 1%, замедление динамики по сравнению с предыдущим годами было рукотворным и связано с целенаправленными действиями по снижению инфляции. Если в 2024 году рост цен составил 9,5%, то по итогам прошлого года этот показатель удалось сократить до 5,6%, отметил президент.

Также Путин заявил, что ускорение роста цен в России в январе текущего года ожидаемо, оно связано с повышением НДС, но в целом влияние этого фактора на инфляцию будет краткосрочным. На 26 января инфляция составила 6,4% в годовом выражении, к концу года инфляция должна вновь снизиться примерно до 5%, сообщил Путин.

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики компании "БКС Мир инвестиций", в среду стартует очередной раунд переговоров о мирном урегулировании украинского кризиса, который продлится два дня. Сейчас это основной фокус для локальных инвесторов: если будут выходить позитивные новости, то активность покупателей возрастет, а индекс МосБиржи закрепится выше 2800 пунктов. Однако при нейтральном исходе переговоров индекс, скорее всего, окажется под давлением продаж.

Аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов также полагает, что рынок уделяет внимание сообщениям о переговорах в Абу-Даби. Несмотря на заявления Киева о готовности к диалогу без уступок и ожидании конкретных компромиссов со стороны Москвы, сам факт обсуждения переговорной повестки воспринимается как фактор снижения неопределенности.

В случае сохранения позитивного новостного фона индекс МосБиржи может достичь уровня сопротивления в районе 2800 пунктов. В обратном случае возможно снижение сначала к отметке 2720 пунктов, а затем к уровню поддержки в районе 2700 пунктов, считает Абрамов.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Игоря Соколова, российский рынок акций остается в патовой ситуации: попытки закрепиться выше 2800 пунктов по индексу МосБиржи наталкиваются на продажи спекулянтов, фиксирующих прибыль, а ближе к 2750 пунктам все те же спекулянты начинают рынок откупать.

Узкий боковик вокруг отметки 2780 пунктов длится с 22 января. И чем дольше он будет продолжаться, тем сильнее будет выход в одну из сторон. Пока складывается впечатление, что шансов на прорыв вверх больше, чем вниз, но для этого нужны позитивные геополитические новости, которых пока не наблюдается, отмечает аналитик.

В ближайшее время волатильность может усилиться при появлении новостей с переговоров по Украине. Но вряд ли там будут приняты решения, достаточные для мощного движения. Поэтому среднесрочным инвесторам стоит оставаться вне рынка. Публикация данных Росстата по инфляции вечером также может оживить рынок, считает Соколов.

В США индексы акций накануне снизились на 0,3-1,4% во главе с Nasdaq. Инвесторы оценивали новость о том, что Бюро статистики (BLS) министерства труда США не будет публиковать данные о безработице в стране за январь 6 февраля, как было запланировано, из-за очередного шатдауна. BLS также отложило публикацию данных о количестве открытых вакансий в США за декабрь, назначенную на вторник.

Новый шатдаун в США начался в минувшую субботу. При этом приостановка работы была частичной, поскольку законодатели успели одобрить законопроекты, продлевающие финансирование некоторых ведомств.

Тем временем член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Стивен Миран заявил, что политика Федрезерва остается слишком жесткой с учетом состояния американской экономики, и процентную ставку следовало бы снизить более чем на 100 базисных пунктов в текущем году.

На январском заседании ЦБ, по итогам которого ключевая процентная ставка была оставлена в прежнем диапазоне 3,5-3,75%, Миран отклонился от мнения большинства, проголосовав за ее снижение на 25 б.п. В прошлом году, когда ФРС опускала процентную ставку, он неизменно голосовал в поддержку более существенного смягчения ДКП.

В Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,4%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2%).

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Японии в январе вырос до 53,1 пункта с декабрьских 51,1 пункта, достигнув максимума с мая 2023 года, сообщила в среду S&P Global, рассчитывающая этот показатель. PMI сферы услуг увеличился до 53,7 пункта с 51,6 пункта месяцем ранее.

В Китае сводный PMI в январе увеличился до максимальных с октября 51,6 пункта с 51,3 пункта в декабре, индикатор сферы услуг - до 52,3 пункта с 52 пунктов.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены продолжают коррекционный подъем на фоне опасений нового витка эскалации напряженности в отношениях между США и Ираном.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в среду составила $67,78 за баррель (+0,7% и +1,6% во вторник), мартовская цена фьючерса на WTI - $63,73 за баррель (+0,8% и +1,7% накануне).

Американский истребитель во вторник сбил иранский беспилотник, который приближался к авианосцу "Абрахам Линкольн" (USS Abraham Lincoln) в Аравийском море, сообщило агентство The Associated Press, ссылаясь на заявление Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке.

Военные США отметили, что перехват произошел спустя несколько часов после другого инцидента, в котором иранские силы преследовали торговое судно под американским флагом с американским экипажем, находившееся в Ормузском проливе.

Участники рынка ждут американо-иранских переговоров, которые должны пройти в ближайшую пятницу. Корреспондент Axios Барак Равид во вторник сообщил со ссылкой на арабский источник, что Белый дом согласился на просьбу Ирана о переносе переговоров из Турции в Оман.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что планирование переговоров с США завершено, продолжаются консультации по окончательному определению места их проведения.

Тем временем президент США Дональд Трамп сказал, что переговоры с Ираном уже ведутся. "Прямо сейчас мы ведем с ними переговоры", - заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов.

Тем временем данные Американского института нефти (API) показали, что резервы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 11,1 млн баррелей - максимально с июня прошлого года. Эксперты, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали увеличения запасов на 700 тыс. баррелей. Официальные данные Минэнерго США по запасам нефти в стране будут опубликованы в среду в 18:30 по московскому времени.