Поиск

В Сбере ожидают в кредитовании в некоторых сегментах в январе ситуацию хуже сезонной нормы

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Кредитная активность в январе замедлилась сильнее сезонной нормы, кредитование в некоторых сегментах может показатель отрицательную динамику, сообщил в интервью "Интерфаксу" зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

"После небольшого всплеска в январе кредитная активность снова стала невысокой. Скорее всего, весь первый квартал будет таким", - сказал он.

"Сезонность влияет, но ситуация хуже, чем обычно бывает в январе", - добавил Скворцов.

Чтобы сделать окончательные выводы, надо дождаться отчетности за январь (банк планирует опубликовать результаты по РСБУ 10 февраля - ИФ), подчеркнул финдиректор.

"Мы видим, что и компании, и физические лица погашают кредиты, а выдачи по ряду направлений не перекрывают эти погашения. Скорее всего, в отчётности будет видно не только замедление роста, но и снижение по отдельным направлениям", - отметил он.

Отвечая на вопрос, касается ли отрицательная динамика только некоторых сегментов розничного кредитования, Скворцов сказал, что то же самое наблюдается и по корпоративным клиентам - в отдельных отраслях.

Сбербанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суточное потребление газа в РФ второй день подряд обновляет максимум для февраля

Производство самолетов SJ-100 в Индии может начаться через три года

 Производство самолетов SJ-100 в Индии может начаться через три года

В Сбербанке назвали непростой ситуацию с обслуживанием долга в ряде отраслей

Менеджмент Сбера будет рекомендовать направить на выплату дивидендов за 2025 г. 50% прибыли

 Менеджмент Сбера будет рекомендовать направить на выплату дивидендов за 2025 г. 50% прибыли

Объем закупок госкомпаний РФ у самозанятых в 2025 г. вырос в четыре раза

ВТБ сообщил о выдаче банками рекордного для января объема ипотечных кредитов

 ВТБ сообщил о выдаче банками рекордного для января объема ипотечных кредитов

Продажи легковых Lada в России в январе упали на 28,7%

Президент РФ ожидает, что влияние повышения НДС на рост цен будет краткосрочным

 Президент РФ ожидает, что влияние повышения НДС на рост цен будет краткосрочным

Вторичные эффекты от январской инфляции потребуют от Банка России осторожности со ставкой

Банк России отметил рост экономической активности в IV квартале
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8315 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 259 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 240 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });