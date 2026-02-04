В Сбере ожидают в кредитовании в некоторых сегментах в январе ситуацию хуже сезонной нормы

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Кредитная активность в январе замедлилась сильнее сезонной нормы, кредитование в некоторых сегментах может показатель отрицательную динамику, сообщил в интервью "Интерфаксу" зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

"После небольшого всплеска в январе кредитная активность снова стала невысокой. Скорее всего, весь первый квартал будет таким", - сказал он.

"Сезонность влияет, но ситуация хуже, чем обычно бывает в январе", - добавил Скворцов.

Чтобы сделать окончательные выводы, надо дождаться отчетности за январь (банк планирует опубликовать результаты по РСБУ 10 февраля - ИФ), подчеркнул финдиректор.

"Мы видим, что и компании, и физические лица погашают кредиты, а выдачи по ряду направлений не перекрывают эти погашения. Скорее всего, в отчётности будет видно не только замедление роста, но и снижение по отдельным направлениям", - отметил он.

Отвечая на вопрос, касается ли отрицательная динамика только некоторых сегментов розничного кредитования, Скворцов сказал, что то же самое наблюдается и по корпоративным клиентам - в отдельных отраслях.