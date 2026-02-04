Поиск

В Сбербанке объяснили точечность выдачи кредитов в юанях

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Банки выдают кредиты в юанях точечно, помня прошлые проблемы с ликвидностью в этой валюте, а также из-за отсутствия спроса на эти инструменты со стороны компаний, сообщил в интервью "Интерфаксу" зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

"Спроса (на кредиты в юанях - ИФ) нет. В рупиях никогда не было", - сказал он, отвечая на вопрос, интересуются ли компании кредитами в юанях и рупиях.

Несмотря на улучшение ситуации с ликвидностью в юанях, "память пока не стерлась" у банков, они опасаются выдавать кредиты в этой валюте.

"Какие-то сделки есть, но они очень точечные. Должна быть полная уверенность банка в том, что ему хватит фондирования на эту сделку и не нужно будет ради нее идти на рынок, потому что даже небольшие суммы могут повлечь сильную разбалансировку рынка. Это касается валютного рынка в целом. Курс рубля к доллару или рубля к юаню резко реагирует на небольшие покупки-продажи валюты со стороны компаний, регулятора. Тут подход очень аккуратный: мы видим только точечные сделки на рынке и так же поступаем", - пояснил Скворцов.

