ФРИИ отменил минимальный порог выручки для стартапов, претендующих на инвестиции фонда

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) отменил минимальный порог выручки для стартапов, претендующих на инвестиции фонда, говорится в сообщении фонда.

"Ранее на инвестиции ФРИИ могли претендовать IT-стартапы с готовым продуктом и ежемесячной повторяемой выручкой от 500 тыс. рублей, - говорится в сообщении фонда. - На фоне обмелевшего рынка молодых IT-компаний фонд скорректировал свое предложение и готов инвестировать в технологические проекты на самых ранних этапах, с минимальной выручкой".

Более того, ФРИИ может проинвестировать в стартапы, у которых еще нет продукта, при условии, что эксперты фонда посчитают идею стартапа перспективной и способной в будущем вывести компанию в нишевые лидеры. Такие компании могут получить до 35 млн рублей инвестиций.

"Источников финансирования для ИТ-компаний становится все меньше: с 2022 года на ранних этапах - создание MVP (тестовая версия продукта) и pre-revenue - инвесторы не идут даже в синдицированные сделки, - пояснил директор Акселератора ФРИИ Дмитрий Калаев решение фонда. - Создать и вывести на рынок продукт в России стало очень сложно - "демографическая яма" стартапов углубляется, и в ближайшие 3-4 года дефицит устойчиво растущих технологических компаний будет только нарастать".

По словам Калаева, в текущем году ФРИИ готов сделать до 20 ранних инвестиций. При этом в устойчивый ИТ-бизнес со стабильной выручкой фонд может инвестировать до 200 млн рублей.

В пресс-службе ФРИИ "Интерфаксу" уточнили, что исходя из ситуации, сложившейся на рынке, фонд в 2026 году готов проинвестировать в различные стартапы до 500 млн рублей. В 2025 году ФРИИ проинвестировал 15 компаний, которые в сумме получили более 500 млн рублей.

В сообщении ФРИИ говорится, что до 2022 года в России около 80% технологических команд планировали привлекать венчурные инвестиции. В настоящее время только около 10% ИТ-предпринимателей ожидают, что им удастся найти инвестора.

ФРИИ - институт развития в области венчурного инвестирования, специализируется на поддержке ИТ- и интернет-проектов. ФРИИ инвестирует в компании разных стадий до 200 млн рублей. За все время работы фонд совершил около 500 инвестиционных сделок на сумму более 5 млрд рублей и осуществил более 50 успешных выходов из профинансированных проектов.