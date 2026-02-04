Поиск

ФРИИ отменил минимальный порог выручки для стартапов, претендующих на инвестиции фонда

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) отменил минимальный порог выручки для стартапов, претендующих на инвестиции фонда, говорится в сообщении фонда.

"Ранее на инвестиции ФРИИ могли претендовать IT-стартапы с готовым продуктом и ежемесячной повторяемой выручкой от 500 тыс. рублей, - говорится в сообщении фонда. - На фоне обмелевшего рынка молодых IT-компаний фонд скорректировал свое предложение и готов инвестировать в технологические проекты на самых ранних этапах, с минимальной выручкой".

Более того, ФРИИ может проинвестировать в стартапы, у которых еще нет продукта, при условии, что эксперты фонда посчитают идею стартапа перспективной и способной в будущем вывести компанию в нишевые лидеры. Такие компании могут получить до 35 млн рублей инвестиций.

"Источников финансирования для ИТ-компаний становится все меньше: с 2022 года на ранних этапах - создание MVP (тестовая версия продукта) и pre-revenue - инвесторы не идут даже в синдицированные сделки, - пояснил директор Акселератора ФРИИ Дмитрий Калаев решение фонда. - Создать и вывести на рынок продукт в России стало очень сложно - "демографическая яма" стартапов углубляется, и в ближайшие 3-4 года дефицит устойчиво растущих технологических компаний будет только нарастать".

По словам Калаева, в текущем году ФРИИ готов сделать до 20 ранних инвестиций. При этом в устойчивый ИТ-бизнес со стабильной выручкой фонд может инвестировать до 200 млн рублей.

В пресс-службе ФРИИ "Интерфаксу" уточнили, что исходя из ситуации, сложившейся на рынке, фонд в 2026 году готов проинвестировать в различные стартапы до 500 млн рублей. В 2025 году ФРИИ проинвестировал 15 компаний, которые в сумме получили более 500 млн рублей.

В сообщении ФРИИ говорится, что до 2022 года в России около 80% технологических команд планировали привлекать венчурные инвестиции. В настоящее время только около 10% ИТ-предпринимателей ожидают, что им удастся найти инвестора.

ФРИИ - институт развития в области венчурного инвестирования, специализируется на поддержке ИТ- и интернет-проектов. ФРИИ инвестирует в компании разных стадий до 200 млн рублей. За все время работы фонд совершил около 500 инвестиционных сделок на сумму более 5 млрд рублей и осуществил более 50 успешных выходов из профинансированных проектов.

ФРИИ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суточное потребление газа в РФ второй день подряд обновляет максимум для февраля

 Суточное потребление газа в РФ второй день подряд обновляет максимум для февраля

Производство самолетов SJ-100 в Индии может начаться через три года

 Производство самолетов SJ-100 в Индии может начаться через три года

В Сбербанке назвали непростой ситуацию с обслуживанием долга в ряде отраслей

Менеджмент Сбера будет рекомендовать направить на выплату дивидендов за 2025 г. 50% прибыли

 Менеджмент Сбера будет рекомендовать направить на выплату дивидендов за 2025 г. 50% прибыли

Объем закупок госкомпаний РФ у самозанятых в 2025 г. вырос в четыре раза

ВТБ сообщил о выдаче банками рекордного для января объема ипотечных кредитов

 ВТБ сообщил о выдаче банками рекордного для января объема ипотечных кредитов

Продажи легковых Lada в России в январе упали на 28,7%

Президент РФ ожидает, что влияние повышения НДС на рост цен будет краткосрочным

 Президент РФ ожидает, что влияние повышения НДС на рост цен будет краткосрочным

Вторичные эффекты от январской инфляции потребуют от Банка России осторожности со ставкой

Банк России отметил рост экономической активности в IV квартале
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 261 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 241 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8315 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });