Сбербанк в январе увеличил выдачу ипотеки в пять раз, до 300 млрд рублей

Основной объем выдач пришелся на семейную программу

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк в январе 2026 года увеличил выдачу ипотеки в пять раз по сравнению с январем 2025 года - до 300 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации со ссылкой на данные сервиса "Домклик".

Это максимальный показатель по выдачам в январе за последние пять лет, отмечает банк.

"Традиционно в январе интерес к ипотеке невысокий - сказываются длинные новогодние каникулы и замедление деловой активности", - поясняет кредитная организация.

Основной объем выдач в январе пришелся на семейную программу - более 240 млрд рублей (77,5% от общей суммы выдач). Такой спрос на эту программу банк объясняет тем, что граждане спешили оформить семейную ипотеку до введения очередных ограничений по ней.

ВТБ ранее сообщил, что российские банки выдали рекордный для января объем ипотечных кредитов на фоне ажиотажа вокруг ужесточения условий госпрограммы семейной ипотеки. В январе 2026 года банки выдали 430 млрд рублей ипотечных кредитов, что является максимумом для января за всю историю наблюдений. Результат января этого года более чем в 3 раза превышает показатель января 2025 года и более чем в 1,5 раза - января 2024 года, когда ключевая ставка еще не достигла пиковых значений, а на рынке действовала массовая программа господдержки.

Власти РФ с 1 февраля запретили оформлять две льготные ипотеки на одну семью, чтобы предотвратить злоупотребления и сделать программу более адресной. Согласно изменениям в программу семейной ипотеки, супруги должны быть обязательными созаемщиками по кредиту (до 1 февраля семейные пары могли оформлять две ипотеки, если в сделке участвовал только один из супругов). Исключение составит случай, если супруг или супруга не является гражданином РФ.

