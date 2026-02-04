Поиск

Brent торгуется у $67,39 за баррель

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть остаются в плюсе днем в среду, но заметно отступили от достигнутых ранее максимумов.

К 14:14 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,06 (0,09%) до $67,39 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,13 (0,21%), до $63,34 за баррель.

Ранее на торгах цена на Brent поднималась до $68,26 за баррель, на WTI - до $64,17 за баррель.

Во вторник обе марки подорожали более чем на 1,5% на фоне усиления опасений инвесторов относительно нового витка эскалации в отношениях между США и Ираном.

Американский истребитель во вторник сбил иранский беспилотник, который приближался к авианосцу USS Abraham Lincoln в Аравийском море, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке. Военные отметили, что перехват произошел спустя несколько часов после другого инцидента, в котором иранские силы преследовали торговое судно под американским флагом, находившееся в Ормузском проливе.

"Инциденты с дроном и танкером демонстрируют, насколько волатильной остается ситуация, - отметил аналитик MST Marquee Сол Кавоник. - Эскалация может произойти даже непреднамеренно". По оценкам эксперта, премия за геополитический риск в ценах на нефть составляет порядка $5-10 за баррель.

Цены на нефть были бы ниже в отсутствие угрозы вооруженной конфронтации на Ближнем Востоке, написали аналитики PVM.

Участники рынка ждут американо-иранских переговоров, которые должны пройти в ближайшую пятницу.

Эксперты ING отмечают, что исход этих переговоров остается крайне неопределенным. До прояснения ситуации рынок, вероятно, продолжит учитывать в ценах некоторую премию за риск, полагают они.

Поддержку ценам на нефть в среду оказывают данные по запасам нефти в США. Американский институт нефти сообщил, что резервы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 11,1 млн баррелей - максимально с июня прошлого года. Эксперты, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали увеличения запасов на 700 тысяч баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Минэнерго США представит свои данные о запасах позднее в среду.

