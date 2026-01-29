Цена золота откатилась с рекордного максимума, падение достигало 5%

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Цена золота откатилась в четверг после скачка до очередного рекорда.

Снижение на спотовом рынке достигало 5%, цена опускалась до $5109,62 за унцию. Ранее в ходе сессии она в очередной раз обновила рекорд, достигнув отметки в $5594,82 за унцию.

По данным на 19:25 по московскому времени спотовая цена драгметалла составляет $5256,24 за унцию.

Фьючерсы на золото с поставкой в феврале на Comex подешевели к этому времени на 1,15%, до $5242,5 за унцию.

Эксперты предупреждали о возможности коррекции, поскольку драгметалл подорожал уже на 19% в январе и на 3,6% с начала этой недели. Росту его стоимости способствовал высокий спрос, в том числе со стороны центробанков, обусловленный высокой геополитической напряженностью.

Цена серебра на спотовом рынке, поднимавшаяся в четверг до отметки в $121,64 за унцию, упала на 6,6%, до $108,84 за унцию. К 19:25 драгметалл торгуется на уровне $112,57 за унцию.