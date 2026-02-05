Поиск

Физлица и ИП до открытия счета цифрового рубля должны будут предоставить банку ИНН и СНИЛС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Физические лица и индивидуальные предприниматели (ИП) до открытия счета цифрового рубля должны будут предоставить банку идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), говорится в указании ЦБ РФ, опубликованном на сайте регулятора.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями. Ожидается, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с 1 сентября 2026 года.

Указание ЦБ уточняет вид счета цифрового рубля для физических лиц (как он назывался ранее). Теперь говорится, что счет для физлиц может быть предназначен для операций, не связанных с ведением предпринимательской деятельности в качестве ИП или занятиями частной практикой, а также для самозанятых, не являющихся ИП и не занимающихся частной практикой, для совершения операций при ведении деятельности, с которой самозанятый платит налоги.

Этот вид счета также может быть открыт для ИП или нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, медиаторов, арбитражных управляющих, оценщиков, патентных поверенных и других лиц, занимающихся частной практикой, для совершения операций, связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой.

Другие виды счетов, например, для банков (кроме инобанков) и юридических лиц, сохраняются. Также сохранена норма о том, что счетa цифpoвoгo pyбля филиалам кредитных организаций не открываются.

Документ также уточняет формулировку положения ЦБ (N-820П) о том, что физлица и ИП для открытия счета цифрового рубля должны быть зарегистрированы в государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации" и получить ключ простой электронной подписи при личной явке.

В конце декабря в Госдуму был внесен законопроект (N1110676-8), ограничивающий количество карт у одного физлица в одном банке до 5 штук, а во всех банках - до 20 штук. Чтобы получить данные о картах у людей и отслеживать соблюдение ограничений банками в дальнейшем, планируется создать специальный реестр, в качестве идентификатора в нем будет использоваться ИНН.

