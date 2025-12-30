Поиск

Платежи граждан и компаний в бюджет в цифровых рублях будут осуществляться без комиссии

Платежи граждан и компаний в бюджет в цифровых рублях будут осуществляться без комиссии
Фотро: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Банк России принял решение установить нулевые комиссии для операций со счетов цифрового рубля граждан и компаний в пользу государства, говорится в сообщении регулятора.

Доступ к таким операциям с 1 января 2026 года появится пока только у участников пилота. После 1 сентября 2026 года крупнейшие банки должны будут предоставить всем желающим возможность открывать кошельки цифрового рубля и распоряжаться остатком на них, в том числе платить в бюджет с помощью цифровых рублей.

Ранее ЦБ принял решение продлить до конца 2026 года льготный период (без комиссий) по всем другим операциям бизнеса с цифровыми рублями, для граждан эти транзакции бесплатны.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин РФ планирует продать госпакет ЮГК на открытом аукционе

Платежи граждан и компаний в бюджет в цифровых рублях будут осуществляться без комиссии

 Платежи граждан и компаний в бюджет в цифровых рублях будут осуществляться без комиссии

КТК приостановил прием нефти в систему и перевалку на морском терминале

"АвтоВАЗ" с января проиндексирует цены на Lada до 1,9%, в среднем - на 0,5%

 "АвтоВАЗ" с января проиндексирует цены на Lada до 1,9%, в среднем - на 0,5%

Аэропорт Домодедово планируют выставить на открытый аукцион в начале 2026 года

Силуанов ожидает дефицит бюджета РФ по итогам 2025 г. в рамках плановых 2,6% ВВП

 Силуанов ожидает дефицит бюджета РФ по итогам 2025 г. в рамках плановых 2,6% ВВП

Уолл-стрит закрылась в минусе

 Уолл-стрит закрылась в минусе

Кабмин утвердил строительство новых мощностей для покрытия энергодефицита в Москве и на Юге РФ

"Газпром" и Литва договорились о транзите газа в Калининград до конца 2030 года

Инвестпрограмма РЖД на 2026 год утверждена в объеме на 20% ниже 2025 года
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8017 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });