Платежи граждан и компаний в бюджет в цифровых рублях будут осуществляться без комиссии

Фотро: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Банк России принял решение установить нулевые комиссии для операций со счетов цифрового рубля граждан и компаний в пользу государства, говорится в сообщении регулятора.

Доступ к таким операциям с 1 января 2026 года появится пока только у участников пилота. После 1 сентября 2026 года крупнейшие банки должны будут предоставить всем желающим возможность открывать кошельки цифрового рубля и распоряжаться остатком на них, в том числе платить в бюджет с помощью цифровых рублей.

Ранее ЦБ принял решение продлить до конца 2026 года льготный период (без комиссий) по всем другим операциям бизнеса с цифровыми рублями, для граждан эти транзакции бесплатны.