ОПЕК исключила возможность всеобщего доступа к электроэнергии без нефти

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Цели устойчивого развития по обеспечению всеобщего доступа к электроэнергии к 2030 году, установленной Генассамблеей ООН в 2015 году, невозможно достичь без использования нефти, уверены в ОПЕК, отмечая, что свыше 666 млн человек в мире не имеют доступа к электричеству. Об этом сказано в статье на сайте организации.

В организации подчеркивают, что основная часть рекомендаций для решения этой проблемы почти исключительно сформулированы на использовании солнечной и ветровой энергетики, доступа к электросетям, хранения энергии и финансирования. При этом углеводороды в этих рекомендациях упоминаются преимущественно в контексте поэтапного вывода из эксплуатации и ликвидации.

"До достижения цели всеобщего доступа к энергии осталось всего четыре года, и, возможно, пришло время признать факт, подтверждаемый реальностью. Никогда в истории человечества такая большая группа, как 666 миллионов человек, не получала доступа к электричеству в течение четырех лет, производя электроэнергию с помощью ограниченного числа источников энергии", - считает ОПЕК.

Хотя статистически нефть составляет лишь небольшой процент от мирового производства электроэнергии, примерно 3%, в стремлении к всеобщему доступу к ней нельзя игнорировать ни одно топливо, считает организация, указывая, в частности, на преимущества использования дизель-генераторов. Во-первых, их можно использовать в отдаленных или не подключенных к сети населенных пунктах, во-вторых, они часто имеют низкие первоначальные затраты и просты в развертывании. "Поскольку финансирование борьбы с изменением климата со стороны развитых стран пока не приближается к уровню, необходимому развивающимся странам, краткосрочные решения, такие как дизельные генераторы, могут стать более необходимыми для улучшения доступа к электроэнергии", - говорится в статье.

И кроме того, дизель-генераторы играют решающую роль при аварийном резервном электроснабжении.

"Это касается не только развивающихся стран. Одно крупное исследование показало, что около 85% резервных генераторов в коммерческих зданиях и критически важных объектах в США работают на дизельном топливе, а другой отчет предполагает, что во всем мире эта доля превышает 60%", - указали в ОПЕК.

"Учитывая, что спрос на электроэнергию, как ожидается, вырастет на целых 85% к 2050 году, возможно, следует рассмотреть расширенную роль нефти в удовлетворении этого спроса. В 1990-х годах на нефть приходилось около 10% от общего объема производства электроэнергии в мире. С учетом технологических инноваций, улучшающих ее экологические характеристики, роль нефти в будущем производстве электроэнергии нельзя недооценивать", - подчеркивается в статье.

