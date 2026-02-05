Несырьевой неэнергетический экспорт из России в 2025 году составил около $150 млрд

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) из России по итогам 2025 года составил, согласно предварительным данным, около $150 млрд, сообщил через пресс-службу Минпромторга замглавы ведомства Роман Чекушов.

"За 11 месяцев мы видим, что идем с опережением к прошлому году - рост порядка 9%. У нас в плане стоит более $149 млрд несырьевого энергетического экспорта на 2025 год. Мы уверены, что по итогам подведения данных таможенной статистики мы его достигнем. Ожидаем, что несырьевой неэнергетический экспорт по итогу 2025 года составит порядка 150 миллиардов долларов", - сказал он.

За 2024 год размер ННЭ министерство не публиковало. Исходя из оценок промэкспорта ($89 млрд) и поставок по линии АПК ($38 млрд), объем неэнергетического несырьевого экспорта в 2024 году был примерно на уровне $127 млрд. То есть по итогам 2025 года объем ННЭ вырос примерно на 18%.

Как сообщалось, ННЭ из России в 2023 году сократился до $146,3 млрд с $190,4 млрд в 2022 году. Исторический рекорд по объему несырьевого неэнергетического экспорта был достигнут в 2021 году и составил $194,2 млрд.