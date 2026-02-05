Поиск

Несырьевой неэнергетический экспорт из России в 2025 году составил около $150 млрд

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) из России по итогам 2025 года составил, согласно предварительным данным, около $150 млрд, сообщил через пресс-службу Минпромторга замглавы ведомства Роман Чекушов.

"За 11 месяцев мы видим, что идем с опережением к прошлому году - рост порядка 9%. У нас в плане стоит более $149 млрд несырьевого энергетического экспорта на 2025 год. Мы уверены, что по итогам подведения данных таможенной статистики мы его достигнем. Ожидаем, что несырьевой неэнергетический экспорт по итогу 2025 года составит порядка 150 миллиардов долларов", - сказал он.

За 2024 год размер ННЭ министерство не публиковало. Исходя из оценок промэкспорта ($89 млрд) и поставок по линии АПК ($38 млрд), объем неэнергетического несырьевого экспорта в 2024 году был примерно на уровне $127 млрд. То есть по итогам 2025 года объем ННЭ вырос примерно на 18%.

Как сообщалось, ННЭ из России в 2023 году сократился до $146,3 млрд с $190,4 млрд в 2022 году. Исторический рекорд по объему несырьевого неэнергетического экспорта был достигнут в 2021 году и составил $194,2 млрд.

Минпромторг Роман Чекушов ННЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФАС начала внеплановые проверки участников топливного рынка

 ФАС начала внеплановые проверки участников топливного рынка

ФНБ в январе вырос на 224 млрд рублей до 13,64 трлн рублей

Rio Tinto отказалась от слияния с Glencore

Банк России зафиксировал уменьшение финансовых потоков в январе

Крупнейшие операторы прекратили продажи отелей через "Яндекс Путешествия"

Курс биткойна упал ниже $70 тыс. впервые с ноября 2024 года

 Курс биткойна упал ниже $70 тыс. впервые с ноября 2024 года

Объем торгов золотом на МосБирже в январе вырос в 1,9 раза, до 25,6 т

 Объем торгов золотом на МосБирже в январе вырос в 1,9 раза, до 25,6 т

Потребление газа в РФ первые три дня февраля обновляет рекорды для этого месяца

Клиенты Т-Банка испытывают сложности со входом в мобильное приложение из-за сбоя

Нефть Brent подешевела до $67,99 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8331 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 264 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });