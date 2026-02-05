Поиск

"ФосАгро" в 2025 году увеличила поставки удобрений в страны БРИКС на 20%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - "ФосАгро" в 2025 году увеличила поставки удобрений в страны БРИКС на 20% - до 4,8 млн тонн, сообщил журналистам в кулуарах Российско-бразильского бизнес-форума замгендиректора по продажам и маркетингу "ФосАгро" Михаил Стеркин.

В Индию компания более чем удвоила объемы поставок - до 2,65 млн тонн против 1,26 млн тонн в 2024 году.

По поставкам удобрений в страны Африки "ФосАгро" является лидером. В 2025 году компания нарастила поставки в Африку на 23%, до 909 тысяч тонн.

Бразильским аграриям "ФосАгро" в 2025 году поставила 1,7 млн тонн удобрений. По подсчетам, это на 26% меньше, чем в рекордном 2024-м. При этом "ФосАгро" - крупнейший мировой поставщик сложных и комплексных удобрений в Бразилию, подчеркнул Стеркин.

ФосАгро БРИКС Индия Бразилия Африка Михаил Стеркин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФАС начала внеплановые проверки участников топливного рынка

 ФАС начала внеплановые проверки участников топливного рынка

ФНБ в январе вырос на 224 млрд рублей до 13,64 трлн рублей

Rio Tinto отказалась от слияния с Glencore

Банк России зафиксировал уменьшение финансовых потоков в январе

Крупнейшие операторы прекратили продажи отелей через "Яндекс Путешествия"

Курс биткойна упал ниже $70 тыс. впервые с ноября 2024 года

 Курс биткойна упал ниже $70 тыс. впервые с ноября 2024 года

Объем торгов золотом на МосБирже в январе вырос в 1,9 раза, до 25,6 т

 Объем торгов золотом на МосБирже в январе вырос в 1,9 раза, до 25,6 т

Потребление газа в РФ первые три дня февраля обновляет рекорды для этого месяца

Клиенты Т-Банка испытывают сложности со входом в мобильное приложение из-за сбоя

Нефть Brent подешевела до $67,99 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8332 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 264 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });