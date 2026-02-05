"ФосАгро" в 2025 году увеличила поставки удобрений в страны БРИКС на 20%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - "ФосАгро" в 2025 году увеличила поставки удобрений в страны БРИКС на 20% - до 4,8 млн тонн, сообщил журналистам в кулуарах Российско-бразильского бизнес-форума замгендиректора по продажам и маркетингу "ФосАгро" Михаил Стеркин.

В Индию компания более чем удвоила объемы поставок - до 2,65 млн тонн против 1,26 млн тонн в 2024 году.

По поставкам удобрений в страны Африки "ФосАгро" является лидером. В 2025 году компания нарастила поставки в Африку на 23%, до 909 тысяч тонн.

Бразильским аграриям "ФосАгро" в 2025 году поставила 1,7 млн тонн удобрений. По подсчетам, это на 26% меньше, чем в рекордном 2024-м. При этом "ФосАгро" - крупнейший мировой поставщик сложных и комплексных удобрений в Бразилию, подчеркнул Стеркин.