Андрей Гурьев допустил увеличение российского экспорта удобрений в 2026 году до 46 млн т

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Россия в 2026 году может увеличить производство минеральных удобрений минимум до 66 млн тонн, экспорт - до 46 млн тонн, сообщил журналистам в кулуарах Российско-бразильского бизнес-форума глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.

В 2025 году предприятия отрасли нарастили выпуск удобрений до 65,5 млн тонн против 63 млн тонн годом ранее.

"По этому показателю Россия обошла США, Индию и Канаду и последние годы уверенно удерживает второе место в мире после Китая. При этом Россия - на первом месте по поставкам минеральных удобрений на мировой рынок", - сказал Гурьев

Экспорт удобрений в 2025 году вырос на 7% и достиг 45 млн тонн, уточнил глава РАПУ. Больше 75% всего экспорта пришлось на дружественные страны (против 69% в 2019 году).

Суммарные поставки в государства БРИКС в прошлом году достигли 22,8 млн тонн (+6% к 2024 году). По сравнению с 2021 годом, экспорт российских удобрений в страны БРИКС увеличился на 71%.

В том числе, Индия в 2025 году закупила 6 млн тонн российских удобрений (для сравнения, в 2021 году - 1,1 млн тонн).

Объем мировой торговли минудобрениями в 2025 году оценивается в 242 млн тонн, доля России составила 19%, сказал Гурьев.

К 2030 году отрасль намерена увеличить производство на треть к уровню 2023 года - до 80 млн тонн. Поставки на внутренний рынок могут вырасти на 20% - до 22 млн тонн, экспорт - в 1,5 раза, до 58 млн тонн, а доля России в мировых поставках удобрений - до 25%, напомнил он.

