Поиск

Кодзи Сато покинет пост главы Toyota

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Кодзи Сато покинет пост главного исполнительного директора Toyota Motor Corp. после всего трех лет работы в этой должности.

Его заменит главный финансовый директор компании Кента Кон, сообщается в пресс-релизе японского автопроизводителя.

Сато займет должность заместителя председателя совета директоров и главного директора по производству.

Изменения вступят в силу 1 апреля.

На новых должностях Кон сосредоточится на внутреннем управлении компанией, а Сато - на более широких отраслевых задачах. Эти изменения нацелены на ускорение принятия решений в ответ на масштабные потрясения, охватившие автомобилестроение, отмечается в сообщении компании.

Сато возглавил Toyota в апреле 2023 года, сменив внука основателя автопроизводителя Акио Тоёду. В тот момент компания находилась в непростой ситуации из-за отставания от мировых тенденций в сфере электромобилей.

Котировки акций Toyota выросли на 2% по итогам торгов в пятницу. Капитализация компании за последние три месяца увеличилась на 21%, тогда как фондовый индекс Nikkei 225 поднялся на 8%.

Toyota Кодзи Сато Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Главпродукт" перешел под управление Россельхозбанка

 "Главпродукт" перешел под управление Россельхозбанка

ФАС начала внеплановые проверки участников топливного рынка

 ФАС начала внеплановые проверки участников топливного рынка

ФНБ в январе вырос на 224 млрд рублей до 13,64 трлн рублей

Rio Tinto отказалась от слияния с Glencore

Банк России зафиксировал уменьшение финансовых потоков в январе

Крупнейшие операторы прекратили продажи отелей через "Яндекс Путешествия"
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8337 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });