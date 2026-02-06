Кодзи Сато покинет пост главы Toyota

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Кодзи Сато покинет пост главного исполнительного директора Toyota Motor Corp. после всего трех лет работы в этой должности.

Его заменит главный финансовый директор компании Кента Кон, сообщается в пресс-релизе японского автопроизводителя.

Сато займет должность заместителя председателя совета директоров и главного директора по производству.

Изменения вступят в силу 1 апреля.

На новых должностях Кон сосредоточится на внутреннем управлении компанией, а Сато - на более широких отраслевых задачах. Эти изменения нацелены на ускорение принятия решений в ответ на масштабные потрясения, охватившие автомобилестроение, отмечается в сообщении компании.

Сато возглавил Toyota в апреле 2023 года, сменив внука основателя автопроизводителя Акио Тоёду. В тот момент компания находилась в непростой ситуации из-за отставания от мировых тенденций в сфере электромобилей.

Котировки акций Toyota выросли на 2% по итогам торгов в пятницу. Капитализация компании за последние три месяца увеличилась на 21%, тогда как фондовый индекс Nikkei 225 поднялся на 8%.