Поиск

Toyota за 9 месяцев снизила операционную прибыль на 13%

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. за девять месяцев 2026 финансового года снизил операционную прибыль на 13,1%, что не помешало компании улучшить годовой прогноз.

Операционная прибыль в апреле-декабре составила 3,2 трлн иен против 3,68 трлн иен годом ранее, сообщается в отчетности.

Чистая прибыль упала на 26,1% - до 3,03 трлн иен. Выручка выросла на 6,8% и составила 38,1 трлн иен.

За девять месяцев Toyota продала более 7,3 млн автомобилей по сравнению с 7 млн годом ранее. При этом прогноз продаж на весь финансовый год был ухудшен до 9,75 млн машин (рост на 4% к прошлому году) с ожидавшихся ранее 9,8 млн.

Toyota улучшила прогноз операционной прибыли на текущий фингод до 3,8 трлн иен с ранее ожидавшихся 3,4 трлн иен, чистой прибыли - до 3,5 трлн иен с 2,93 трлн иен, выручки - до 50 трлн иен с 49 трлн иен. Таким образом, компания ожидает снижения операционной прибыли на 20,8% относительно прошлого фингода, чистой прибыли - на 25,1%, а также повышения выручки на 4,1%.

За последние три месяца капитализация Toyota увеличилась на 21%, тогда как фондовый индекс Nikkei 225 поднялся на 8%.

Toyota Toyota Motor Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Главпродукт" перешел под управление Россельхозбанка

 "Главпродукт" перешел под управление Россельхозбанка

ФАС начала внеплановые проверки участников топливного рынка

 ФАС начала внеплановые проверки участников топливного рынка

ФНБ в январе вырос на 224 млрд рублей до 13,64 трлн рублей

Rio Tinto отказалась от слияния с Glencore

Банк России зафиксировал уменьшение финансовых потоков в январе

Крупнейшие операторы прекратили продажи отелей через "Яндекс Путешествия"
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8337 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });