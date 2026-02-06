Toyota за 9 месяцев снизила операционную прибыль на 13%

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. за девять месяцев 2026 финансового года снизил операционную прибыль на 13,1%, что не помешало компании улучшить годовой прогноз.

Операционная прибыль в апреле-декабре составила 3,2 трлн иен против 3,68 трлн иен годом ранее, сообщается в отчетности.

Чистая прибыль упала на 26,1% - до 3,03 трлн иен. Выручка выросла на 6,8% и составила 38,1 трлн иен.

За девять месяцев Toyota продала более 7,3 млн автомобилей по сравнению с 7 млн годом ранее. При этом прогноз продаж на весь финансовый год был ухудшен до 9,75 млн машин (рост на 4% к прошлому году) с ожидавшихся ранее 9,8 млн.

Toyota улучшила прогноз операционной прибыли на текущий фингод до 3,8 трлн иен с ранее ожидавшихся 3,4 трлн иен, чистой прибыли - до 3,5 трлн иен с 2,93 трлн иен, выручки - до 50 трлн иен с 49 трлн иен. Таким образом, компания ожидает снижения операционной прибыли на 20,8% относительно прошлого фингода, чистой прибыли - на 25,1%, а также повышения выручки на 4,1%.

За последние три месяца капитализация Toyota увеличилась на 21%, тогда как фондовый индекс Nikkei 225 поднялся на 8%.