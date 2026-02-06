Поиск

Основными нетто-покупателями российских акций в 2025 году были физлица

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Розничные инвесторы в 2025 году приобрели акции на российском рынке на 142 млрд рублей, став основными нетто-покупателями, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России.

Для сравнения: в 2024 году они продали акций на 122 млрд рублей, в 2023 году - купили на 169 млрд рублей.

Среднедневной объем торгов на вторичном биржевом рынке акций в будние дни в январе 2026 года вырос до 99 млрд рублей с 88 млрд рублей в декабре. Средняя доля физлиц в торгах по будням в декабре-январе составила 68,9%, в среднем за 2025 год - 73%.

Розничные инвесторы в декабре-январе были нетто-покупателями российских акций - на 2,9 млрд рублей.

Крупнейшими участниками на вторичных биржевых торгах в последние два месяца были НФО: в рамках доверительного управления они купили акций на 40,2 млрд рублей, за счет собственных средств, напротив, продали на 19,8 млрд рублей. Также продажи совершали нефинансовые организации - на 8,9 млрд рублей.

