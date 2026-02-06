Арабика подешевела до минимума за 5 месяцев на ожиданиях рекордного урожая в Бразилии

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Кофе подешевело на бирже на ожиданиях высокого урожая в Бразилии, крупнейшем поставщике кофе в мире, сообщает Reuters.

Фьючерсы на арабику по итогам торгов в Нью-Йорке накануне подешевели на 0,2%, до $3,0785 за фунт. Это минимум за пять месяцев.

Новый урожай кофе в Бразилии, сбор которого начнется через пару месяцев, может достичь рекордных 75,8 млн мешков, приводит агентство прогноз компании EISA. Один мешок весит 60 кг.

Сбор кофе сорта арабика составит 48 млн мешков, робусты - 27,8 млн мешков, ожидает EISA.