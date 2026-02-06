Сборы кинотеатров сети "Москино" от продажи билетов выросли почти на 50% в 2025 году

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Посещаемость кинотеатров сети "Москино" выросла почти на треть по итогам 2025 года, достигнув 700 тыс. человек, выручка от продажи билетов за аналогичный период увеличилась на 47,9%. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента культуры Москвы.

"Киносеть "Москино" за последний год продемонстрировала значительный рост зрительского интереса и финансовых показателей: выручка от продажи билетов увеличилась на 47,9%, а посещаемость - на 27,9%, превысив отметку в 700 тысяч человек", - сообщили в пресс-службе.

В департаменте отметили, что востребованность кинотеатров обусловлена разнообразным репертуаром сети. Кроме того, этому способствует увеличение числа отечественных релизов.

По итогам прошедших новогодних праздников, выручка кинотеатров сети превысила сборы новогодних праздников 2025 года втрое.

"Особо успешными оказались новогодние праздники: в этот период фильмы в сети "Москино" смотрел каждый десятый зритель Москвы - это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Также втрое выросла выручка. Этому способствовали в том числе премьеры фильмов, снятых на площадках Московского кинокластера и при поддержке Московской кинокомиссии – "Чебурашка 2", "Простоквашино" и "Буратино", - отметил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин, слова которого привели в пресс-службе.

В департаменте напомнили, что недавно в состав сети вошли четыре современных кинотеатра – "Марс", "Нева", "Рассвет" и "Эльбрус". В репертуаре киносети представлен широкий выбор фильмов, включающий новинки мирового и отечественного кинопроката, ретроспективные показы, специальные мероприятия и кинокартины на языке оригинала с субтитрами. На сегодняшний день в состав сети входят около 20 кинотеатров, расположенных в 15 районах Москвы.