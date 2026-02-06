Поиск

Девелопер "ПИК" не видит необходимости обращаться за господдержкой

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Девелопер "ПИК" не видит для себя необходимости обращаться за господдержкой.

""ПИК" ответственно подходит к ведению бизнеса и реализует консервативную финансовую политику, поэтому у компании нет ни необходимости, ни намерения обращаться к государству за финансовой поддержкой, - заявили в компании. - Устойчивая финансовая позиция компании подтверждается самыми высокими в отрасли кредитными рейтингами на уровне АА- (от двух рейтинговых агентств: АКРА и НКР), что на два пункта выше, чем у большинства других девелоперов".

У компании, напоминает "ПИК", отрицательный чистый долг за вычетом остатков на счетах эскроу (на конец первого полугодия 2025 года чистая денежная позиция достигала 37,7 млрд рублей).

Минстрой оперативно реагирует на рыночные изменения и находится в диалоге с компаниями, заявил "ПИК".

В среду стало известно, что девелопер "Самолет" обратился в правительство с просьбой о господдержке. Но фоне этой новости его котировки на Мосбирже за среду-четверг упали почти на 9% и в пятницу продолжают снижаться. Вслед за "Самолетом" в среду-четверг снижение показали акции и других девелоперов - "ПИК" и "ЛСР" - примерно на 2%, "Эталон" - на 5%, но в пятницу их котировки корректируются вверх.

