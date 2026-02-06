Шишкарев подал в ФАС ходатайство о приобретении доли "Росатома" в УК "Дело"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Основатель группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев (50%) подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о совершении сделки приобретения доли в размере 49% ООО "Управляющая компания "Дело", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом.

Представитель Шишкарева подтвердил "Интерфаксу" подачу ходатайства в ФАС. В ГК "Дело" и ФАС информацию не комментируют.

По словам источника, в настоящее время в ФАС находится ходатайство Шишкарева о приобретении 1% УК "Дело".

В случае одобрения сделок по приобретению 1% и 49% в УК "Дело" доля Шишкарева в компании может увеличиться с 50% до 100%.

По данным ЕГРЮЛ на 6 февраля, у Шишкарева 50% в УК "Дело", госкорпорация "Росатом" владеет 49%, еще 1% - у ООО "Р-Альянс".

Год назад партнером Шишкарева и "Росатома" в группе компаний "Дело" стал "Трансмашхолдинг" (ТМХ). В рамках первого этапа сделки дружественная ТМХ компания "Р-Альянс" выкупила у Шишкарева 1% в УК "Дело", его доля снизилась ниже контрольной - с 51% до 50%, доля "Атомэнергопрома" (входит в "Росатом") в 49% не изменилась.

Один из сценариев сделки предусматривал вхождение госкорпорации в капитал машиностроительного холдинга в обмен на долю в ГК "Дело". Однако в конце 2025 г стало известно, что сделки между госкорпорацией "Росатом" и ТМХ по доле в ГК "Дело" не будет, так как стороны не сумели договориться о цене актива. В декабре прошлого года Шишкарев сообщил, что подал в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о приобретении 1% ООО "Управляющая компания "Дело".