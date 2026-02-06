Поиск

В СНГ создали рабочую группу по вопросам роуминга

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Состоялось первое заседание рабочей группы Регионального содружества в области связи (РСС) по вопросам роуминга, сообщила пресс-служба РСС.

"Рабочая группа сформирована при Совете операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС и Комиссии РСС по регулированию телекоммуникаций РСС", - говорится в сообщении.

В заседании участвовали более 60 специалистов, в том числе представители администраций связи РСС, члены Совета операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС, других заинтересованных операторов электросвязи государств-участников РСС, а также представители Евразийской экономической комиссии во главе с министром по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максимом Ермоловичем и межгосударственного совета "Радионавигация" во главе с председателем совета Сергеем Литвиновым.

Председателем рабочей группы по роумингу был единогласно избран Жавохир Арипов, замначальника Управления телекоммуникационной инфраструктуры Министерства цифровых технологий Узбекистана.

Участники заседания рассмотрели формирование экономически обоснованных тарифов в роуминге на территории стран ЕАЭС, новые правила для абонентов в роуминге на территории России, международный опыт в сфере роуминга и ряд других вопросов.

"В рамках деятельности группы вопросы роуминга - от тарифов до экстренных вызовов - будут прорабатываться комплексно, с привлечением всех заинтересованных сторон", - добавили в пресс-службе.

Следующее заседание запланировано на конец февраля - начало марта 2026 года.

Членами РСС, помимо стран СНГ, являются Афганистан, Болгария, Латвия, Монголия, Словения, а также ряд международных организаций в сфере связи.

ЕЭК СНГ Узбекистан РСС Жавохир Арипов Максим Ермолович
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Шишкарев подал в ФАС ходатайство о приобретении доли "Росатома" в УК "Дело"

В России в 2025 году количество жалоб на банки выросло на 15%

Португалия оценила прямой ущерб от урагана "Кристин" в 4 млрд евро

 Португалия оценила прямой ущерб от урагана "Кристин" в 4 млрд евро

Глава Росавиации сообщил о проработке концессионного соглашения с "Домодедово"

 Глава Росавиации сообщил о проработке концессионного соглашения с "Домодедово"

"Главпродукт" перешел под управление Россельхозбанка

 "Главпродукт" перешел под управление Россельхозбанка

ФАС начала внеплановые проверки участников топливного рынка

 ФАС начала внеплановые проверки участников топливного рынка

ФНБ в январе вырос на 224 млрд рублей до 13,64 трлн рублей

Rio Tinto отказалась от слияния с Glencore
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8340 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });