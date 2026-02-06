В СНГ создали рабочую группу по вопросам роуминга

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Состоялось первое заседание рабочей группы Регионального содружества в области связи (РСС) по вопросам роуминга, сообщила пресс-служба РСС.

"Рабочая группа сформирована при Совете операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС и Комиссии РСС по регулированию телекоммуникаций РСС", - говорится в сообщении.

В заседании участвовали более 60 специалистов, в том числе представители администраций связи РСС, члены Совета операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС, других заинтересованных операторов электросвязи государств-участников РСС, а также представители Евразийской экономической комиссии во главе с министром по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максимом Ермоловичем и межгосударственного совета "Радионавигация" во главе с председателем совета Сергеем Литвиновым.

Председателем рабочей группы по роумингу был единогласно избран Жавохир Арипов, замначальника Управления телекоммуникационной инфраструктуры Министерства цифровых технологий Узбекистана.

Участники заседания рассмотрели формирование экономически обоснованных тарифов в роуминге на территории стран ЕАЭС, новые правила для абонентов в роуминге на территории России, международный опыт в сфере роуминга и ряд других вопросов.

"В рамках деятельности группы вопросы роуминга - от тарифов до экстренных вызовов - будут прорабатываться комплексно, с привлечением всех заинтересованных сторон", - добавили в пресс-службе.

Следующее заседание запланировано на конец февраля - начало марта 2026 года.

Членами РСС, помимо стран СНГ, являются Афганистан, Болгария, Латвия, Монголия, Словения, а также ряд международных организаций в сфере связи.