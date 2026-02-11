Поиск

Россия в 2025 году увеличила экспорт мороженого на 26%

Фото: Роман Соколов/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Россия в 2025 году экспортировала мороженого на $74 млн, что на 26% больше, чем в 2024 году. В натуральном выражении поставки выросли на 11%, почти до 17 тыс. тонн, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

В пятерку крупнейших покупателей российского мороженого вошли Казахстан (около 6 тыс. тонн), Белоруссия (более 4,5 тыс. тонн), Монголия (около 2 тыс. тонн), Узбекистан (более 1 тыс. тонн) и Абхазия (более 800 тонн).

В 2025 году российское мороженое можно было встретить также в магазинах Сенегала, ОАЭ, Нигерии, Ирака, Эквадора, Индии и других стран.

Центр напомнил, что максимальный объем экспорта мороженого пришелся на 2021 год, когда РФ поставила на зарубежные рынки более 33 тыс. тонн мороженого.

