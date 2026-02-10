Ограничение на число карт одного банка планируют убрать из антифрод-законопроекта

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Ограничение в пять банковских карт на человека от одного банка можно исключить из антифрод-законопроекта при его доработке ко второму чтению, оставив общий лимит в 20 карт, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, выступая на заседании Госдумы во вторник.

Правительственный законопроект (№1110676-8), внесенный в парламент в конце декабря 2025 г., предусматривает ограничение общего числа банковских карт у одного человека до 20 штук, при этом карт от одного банка должно быть не более пяти штук.

"Дискуссионный момент. На мой взгляд, избыточное предложение ограничивать человека в выборе банка. Поэтому думаю, что пять в одном банке в процедуре второго чтения можно исключить и дать людям возможность все 20 карт завести в одном банке", - сказал Боярский.

Ранее профильный комитет в своем заключении также указал, что лимит в пять карт от одного банка возлагает на гражданина необоснованную обязанность пользоваться услугами нескольких банков и противоречит принципу равенства участников гражданского оборота. В качестве примера комитет привел регулирование абонентских номеров, где установлен общий лимит в 20 штук без ограничений по одному оператору.

Законопроект, который обсуждается сейчас в Госдуме, является комплексным антифрод-документом, который также вводит с 1 сентября 2026 г. обязательное подтверждение значимых действий в интернете кодами из СМС и через госмессенджер, усиливает требования к банкам по защите мобильных приложений и обязывает операторов связи блокировать звонки с иностранных номеров при отсутствии согласия абонента.