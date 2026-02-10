Amazon планирует открыть маркетплейс контента для искусственного интеллекта

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Американская Amazon.com Inc. планирует запустить маркетплейс контента для ИИ, пишет The Information со ссылкой на источники.

По их словам, дочерняя Amazon Web Services (AWS) распространила среди топ-менеджеров паблишинговых компаний слайды с упоминанием такого маркетплейса.

Рассказывая о продуктах, которые издатели могут использовать в бизнесе, AWS на слайдах группирует маркетплейс со своими основными ИИ-инструментами, включая Bedrock и Quick Suite.

На такой площадке издатели смогут продавать контент разработчикам ИИ-сервисов, которые нуждаются в нем для обучения моделей или генерации ответов на запросы пользователей.

В Amazon заявили, что не могут сказать "ничего конкретного" о материале The Information, передает Reuters. При этом компания отметила свои долгосрочные отношения с издателями и приверженность инновациям.

Microsoft на прошлой неделе сообщила, что работает над маркетплейсом издательского контента (Publisher Content Marketplace, PCM), где паблишинговые компании смогут указывать условия использования их материалов в контексте ИИ.