Dow Jones обновил рекорд, S&P 500 и Nasdaq снизились во вторник
Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики, при этом Dow Jones вырос и обновил исторический максимум.

Инвесторы оценивали статданные и финансовую отчетность компаний.

Розничные продажи в США в декабре остались на уровне предыдущего месяца, сообщило министерство торговли. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,4%, по данным Trading Economics.

То, что продажи в праздничный период оказались значительно хуже ожиданий, отражает более неустойчивое потребительское поведение. Это укрепляет трейдеров во мнении, что Федеральная резервная система в этом году может предпринять больше двух снижений базовой процентной ставки.

Индекс оптимизма представителей малого бизнеса в США в январе опустился до 99,3 пункта по сравнению с 99,5 пункта месяцем ранее, по данным Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB). Средний прогноз экспертов предполагал повышение до 99,9 пункта.

Котировки акций Spotify Technology взлетели на 14,8%. Оператор одноименного музыкального стримингового сервиса в четвертом квартале увеличил чистую прибыль более чем в три раза, а также зафиксировал рекордный прирост числа пользователей.

Hasbro Inc. завершил прошедший квартал с чистой прибылью и нарастил выручку на 31% (выше прогноза), а также анонсировал buyback на сумму до $1 млрд. Цена акций производителя игрушек подскочила на 7,5%.

Оператор крупнейшей в мире гостиничной сети Marriott International в октябре-декабре зафиксировал выручку лучше консенсус-прогноза, что вызвало повышение котировок бумаг на 8,5% (до исторического максимума).

Бумаги DuPont подорожали на 5%. Химическая компания в октябре-декабре увеличила чистый убыток почти на 8%, но дала хороший прогноз на текущий год.

Акции Walt Disney Co. и Home Depot Inc. прибавили в цене 2,6% и 2,3% соответственно и стали лидерами подъема среди компонентов Dow Jones.

Между тем цена акций Coca-Cola Co. снизилась на 1,5%. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков в четвертом квартале увеличил выручку на 2%, но она оказалась хуже ожиданий аналитиков.

Стоимость Alphabet Inc. опустилась на 1,8%. Компания разместила номинированные в долларах США облигации семи выпусков на общую сумму $20 млрд, а также, по данным СМИ, планирует впервые выпустить бонды в фунтах стерлингов и швейцарских франках.

Кроме того, уменьшились котировки акций представителей розничной торговли Costco и Walmart Inc. - на 2,6% и 1,8% соответственно.

Цена бумаг S&P Global Inc. упала на 9,7% после того, как международное рейтинговое агентство дало слабый прогноз финансовых показателей на 2026 год. На этой новости также существенно подешевели бумаги Moody's Corp. (-6,8%) и MSCI Inc. (-7,8%).

Акции International Business Machines ушли вниз на 1%, Boeing Co. - на 0,9%, Amazon.com Inc. и Nvidia Corp. - на 0,8%, Apple Inc. - на 0,3%.

Dow Jones Industrial Average во вторник увеличился на 52,27 пункта (на 0,1%) и достиг 50188,14 пункта.

Между тем значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов снизилось на 23,01 пункта (на 0,33%) - до 6941,81 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 136,2 пункта (на 0,59%) и завершил сессию на отметке 23102,47 пункта.

